Иран запустил ракеты в сторону Израиля
- 13.06.2025, 21:23
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Работает ПВО.
Из Ирана в сторону Израиля запущены баллистические ракеты. Системы ПВО ЦАХАЛа задействованы для перехвата угрозы. Населению предписано немедленно укрыться в защищённом помещении и оставаться там до получения дальнейших указаний, пишет сайт «Детали».
Покидать укрытие разрешается только после соответствующего указания Командования тыла. Сирены звучат в центре страны: в Гуш-Дане, вдоль побережья Средиземного моря от Ашкелона до Кейсарии, в Иерусалиме и окрестностях, в Иудее и Самарии.
По предварительным оценкам, в Израиль летят десятки ракет, сообщает «Кан».