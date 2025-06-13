Израиль нанес удар по иранскому ядерному объекту в Исфахане 13.06.2025, 22:11

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Об этом заявил спикер ЦАХАЛ.

Армия Израиля в пятницу, 13 июня, нанесла удар по ядерному объекту в иранском городе Исфахан.

Об этом заявил представитель ЦАХАЛа во время телевизионного брифинга, сообщает Reuters.

По его словам, Израиль нанес удар по иранскому ядерному объекту в Исфахане. Спикер добавил, что Израиль способен защитить себя от любого возмездия без помощи союзников.

Как сообщает издание, трансляция брифинга неожиданно закончилась.

Позже израильский чиновник заявил, что его прервали из-за приближения иранской атаки на центральную часть Израиля.

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