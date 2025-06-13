Белорусские книги можно будет купить на польской платформе Empik 13.06.2025, 22:40

Польская платформа сама вышла на связь с белорусами.

Книги издательства «Янушкевич» и другие белорусские книги теперь можно приобрести в Польше через популярную платформу Empik, сообщает «Еврорадио».

В сообщении издательства говорится, что представители Empik сами вышли на связь с «Янушкевичем», сообщив, что всё больше людей ищут у них белорусские книги.

Платформа предложила снизить комиссию с 30% до 15%. Там будут представлены книги разных белорусских издательств, которые входят в ассортимент книжного магазина «Кнігаўка».

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