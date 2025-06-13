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Израиль не потерял ни одного из 200 самолетов, атаковавших Иран

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  • 13.06.2025, 23:16
  • 2,670
Израиль не потерял ни одного из 200 самолетов, атаковавших Иран

Атаке Израиля предшествовала кибератака.

В ходе серии авиаударов по иранским ядерным объектам и высшему руководству армии Ирана Военно-воздушные силы Израиля не понесли ни одной потери, несмотря на наличие у Тегерана сил ПВО, пишет Bild.

По данным издания, израильские бомбардировщики F-35, F-16 и F-15 сбрасывали на цели управляемые авиабомбы, подходя к ним на расстояние до 50 км и попадая в зону перехвата, однако лишь на одной из иранских баз комплекс ПВО открыл огонь по атаковавшим самолетам. По мнению военных аналитиков Ханса-Юргена Фелевальда и Юлиана Репке, Израиль предварил бомбежки масштабной кибератакой с применением «средств электронной войны» и, по-видимому, смог на несколько часов дезактивировать связь между подразделениями ПВО, а также работу мобильных телефонов, раций и пейджеров.

Атакованные Израилем объекты не были предупреждены о налетах ни с помощью SMS-сообщений или обычных звонков, ни через WhatsApp, считают обозреватели. Кроме того, в ходе операции удалось вывести из строя иранские радары. Благодаря этому иранские перехватчики просто не смогли опознать свои цели. Именно по этой причине налеты израильских самолетов оказались успешными и привели к гибели как минимум двадцати иранских генералов, пишет Bild.

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