«Ливерпуль» купит звезду сборной Германии за рекордную для Англии сумму 13.06.2025, 23:35

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Цена трансфера — 117,5 миллиона евро.

Атакующий полузащитник «Байера» и сборной Германии по футболу Флориан Вирц продолжит карьеру в составе «Ливерпуля».

Клубы согласовали трансфер за 136,3 миллиона евро, сообщает издание The New York Times.

Байер гарантированно получит 117,5 миллиона евро, еще 18,8 миллиона предусмотрены в виде бонусов. Вирц подпишет пятилетний контракт с английским клубом.

Этот трансфер станет рекордным в истории «Ливерпуля» и потенциально рекордным для английского футбола с учетом бонусов.

Сейчас самым дорогим трансфером в истории АПЛ остается переход аргентинца Энцо Фернандеса из «Бенфики» в «Челси» за 121 миллион евро.

В сезоне 2024/25 Вирц провел 45 матчей за «Байер» во всех турнирах, отметившись 16 голами и 15 ассистами.

В активе Флориана семь забитых мячей в 31 поединке за национальную сборную Германии.

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