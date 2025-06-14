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ЕС запретит терминалам СПГ принимать российский газ

  • 14.06.2025, 1:24
ЕС запретит терминалам СПГ принимать российский газ

Ограничение может вступить в силу с 1 января 2026 года.

Еврокомиссия (ЕК) запретит европейским СПГ-терминалам обслуживать клиентов из России, ограничение может вступить в силу с 1 января 2026 года, говорится в проекте постановления исполнительного органа ЕС о запрете странам-членам союза импортировать российские энергоресурсы, передает Reuters.

В документе, который планируется опубликовать 17 июня, сказано, что ЕК готова предоставить отсрочку по уже действующим контрактам на год — до 17 июня 2026 года. Крайний срок остановки предоставления услуг СПГ-терминалами ЕС российским клиентам по долгосрочным контрактам с РФ — 31 декабря 2027 года, говорится в проекте. Представитель ЕК не согласился прокомментировать ситуацию до момента официального обнародования документа, пишет Reuters.

Кроме того, европейские импортеры газа, согласно проекту ЕК, обязаны будут раскрывать информацию о происхождении сырья для того, чтобы доказать, что газ не российский. Цель этой меры — обеспечить таможенным и энергетическим органам ЕС и его странам-членам возможность по отслеживанию соблюдения запрета.

«За исключением случаев когда газ однозначно можно считать имеющим российское происхождение, предложение требует от импортеров представлять таможенным органам документацию о происхождении импортируемого газа», — сказано в документе.

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