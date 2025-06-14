CNN: Израиль может попытаться добиться смены режима в Иране 14.06.2025, 3:33

Так считают чиновники в США.

Ключевой целью израильской операции против Ирана, начавшейся в ночь на 13 июня, может быть смена политического режима в этой стране, пишет CNN.

Мнения о том, что Израиль с помощью атак на ядерные объекты и высокопоставленных руководителей исламской республики добивается смены власти в Иране, придерживается ряд официальных лиц в администрации США, рассказал телеканалу знакомый с разведданными американский собеседник.

Он, однако, отметил, что прямых данных разведки, подтверждающих это предположение, пока нет. По словам одного из американских чиновников, пока неясно, поддержит ли администрация Дональда Трампа Израиль в этих усилиях.

В пятницу министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что целью ударов был подрыв военных возможностей Ирана и устранение угрозы уничтожения Израиля, которое правительство исламской республики декларирует в качестве одного из приоритетов с момента захвата власти в Иране в 1979 году в ходе исламской революции.

«Мы находимся на ключевом этапе, когда, если мы его упустим, мы лишимся возможности помешать Ирану разработать ядерное оружие, которое будет угрожать нашему существованию. За последние полтора года мы имели дело с прокси-силами Ирана, но сейчас мы имеем дело с самой головой змеи», — подчеркнул Кац.

«[Иранский] режим прижат к стенке. Если он не ответит, он потеряет весь авторитет, он будет слабым, и израильтяне не остановятся», — заявил в беседе с CNN эксперт по внешней политике США и бывший советник Госдепартамента Вали Наср.

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