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Meta делает ставку на секретный ингредиент ИИ

  • 14.06.2025, 5:00
Meta делает ставку на секретный ингредиент ИИ

Качественные данные для обучения искусственного интеллекта становятся дефицитом.

Компания Meta готова вложить $15 млрд за 49% акций компании Scale AI — игрока, специализирующегося на подготовке и разметке данных для обучения искусственного интеллекта. Эта сделка подчеркивает растущую ценность не только серверов и чипов, но и человеческого труда в эпоху ИИ, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

По мере того, как доступные качественные данные заканчиваются, компании вроде Meta сталкиваются с так называемым «пиком данных». Ранее на этом фоне преобладали инвестиции в инфраструктуру: в 2025 году Meta планирует потратить до $72 млрд на дата-центры и оборудование. Но теперь ключевым ресурсом становится человек.

Scale AI занимается разметкой и корректировкой данных, используя метод «обучение с подкреплением на основе обратной связи от человека» (RLHF). Это позволяет повысить точность моделей за счет участия реальных сотрудников, корректирующих поведение ИИ.

Сложности с доступом к пользовательским данным тоже играют роль. Например, в Европе пользователи могут запретить Meta использовать свои посты из Instagram для обучения ИИ — в отличие от пользователей в США. Тем временем Reddit подал в суд на компанию Anthropic за незаконное использование контента форума.

Сообщается, что Meta не только хочет приобрести долю в Scale AI, но и пригласить ее основателя Александра Ванга возглавить новое подразделение «суперинтеллекта». Это подчеркивает стремление компании объединить технологические достижения с человеческим разумом для достижения превосходства в ИИ.

$15 млрд — немалая сумма, однако на фоне ожидаемых $44 млрд дивидендов и выкупа акций Meta в этом году, инвестиция кажется оправданной. В битве за ИИ следующего поколения к чипам и данным теперь добавляются человеческие нейроны.

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