В России запущено «банкротное домино» 6 14.06.2025, 8:30

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Владимир Боглаев

В стране назревает финансовый шторм.

Директор Череповецкого литейно-механического завода Z-патриот Владимир Боглаев предрекает России череду банкротств ключевых предприятий.

В России нарастает экономическая катастрофа.

Промышленные предприятия один за другим теряют способность к выживанию. Власти продолжают заявлять о «стабильности», но внутри системы — треск надвигающегося обвала.

Об этом откровенно рассказал директор Череповецкого литейно-механического завода Z-патриот Владимир Боглаев, передает Dialog.UA.

Со слов Боглаева, даже предприятиям ВПК сегодня нечем платить рабочим, а законодательство не позволяет задерживать зарплату.

«В этой ситуации законный вариант, который позволяет избежать уголовной ответственности, только один — директора заводов, собственники должны объявить о самобанкротстве. Это сразу приводит к остановке всей цепочки производителей. Чтобы людей не посадили, надо огромное количество предприятий официально обанкротить! Вы понимаете, что это перебор по всем позициям?» — с отчаянием отметил Боглаев.

По его данным, ситуация настолько критическая, что собственники готовы закрыть бизнес, в который вложили десятилетия жизни, лишь бы не оказаться за решеткой. Волна банкротств скоро накроет страну.

«Собственники под риском уголовных преследований понимают, что если они это объявят, то то, что они делали 15-20 лет, возрождая эти заводы, на что положили силы, здоровье, это все будет коту под хвост! (...) И люди рискуют. Но это же до какого-то предела!» — заявил глава военного завода.

Очевидно, в России зреет финансовый шторм. Оплата между предприятиями перестала поступать, заказы срываются, госзаказ не спасает, а о нормальных рыночных инструментах и говорить не приходится.

Пока Кремль отвлечен военными авантюрами, машиностроение — один из столпов индустриальной экономики РФ — буквально разваливается на глазах.

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