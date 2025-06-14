Бекхэм и Олдмен получили от короля Чарльза III престижный титул 14.06.2025, 8:42

король Чарльз III

Их отметили за выдающиеся заслуги.

В Великобритании присвоили рыцарский титул бывшему футболисту Дэвиду Бекхэму, актеру Гэри Олдману и музыканту Роджеру Далтри.

Как передает CNN, знаменитости оказались в Почетном списке ко Дню рождения короля Чарльза III. Это одна из традиций в Великобритании, когда монарх ежегодно отмечает выдающихся граждан из разных областей - культуры, спорта, науки, благотворительности и тому подобное.

Звезду «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Бекхэма отметили за выдающиеся заслуги в спорте и благотворительной деятельности. Спортсмен провел 115 матчей в составе сборной Англии и получал чемпионские титулы в четырех странах. Он имеет Орден Британской империи, а также является послом UNICEF и представителем Фонда Короля.

Гэри Олдман - обладатель «Оскара», известный своими ролями в фильмах «Темный рыцарь», «Гарри Поттер» и «Темные времена». Он получил рыцарское звание за вклад в драматургию.

Роджер Далтри является фронтменом легендарной рок-группы The Who. Его отметили за музыку и благотворительную деятельность - музыкант с 2000 года является покровителем Фонда борьбы с раком у подростков.

Рыцарский титул от короля

Этот список ежегодно составляется по рекомендации правительства, а утверждается монархом. После получения рыцарского звания мужчины имеют право употреблять титул «Sir» перед именем.

Это не военный статус, а символическая почетная награда, которая берет начало из средневековой традиции, но в современном виде существует как элемент британской системы орденов.

По данным СМИ, Бекхэм много лет хотел получить эту награду, однако «слив» информации о его включении в список в сеть мог поставить эту мечту под угрозу.

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