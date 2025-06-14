Удар по ядерному объекту в Натанзе: появился спутниковый снимок последствий 14.06.2025, 8:45

2,344

Это одна из наиболее значимых целей, которую атаковал Израиль.

Израиль в ночь на 13 июня атаковал ядерный объект Ирана в Натанзе. Появился спутниковый снимок последствий.

Об этом сообщает The Telegraph.

Как пишет The Telegraph, ядерный объект в Натанзе - это одна из наиболее значимых целей, которую атаковал Израиль.

Данный объект является ключевой платформой для масштабного обогащения урана, что может привести к созданию ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что на его территории работают тысячи центрифуг, что существенно влияет на увеличение запасов обогащенного урана в Иране.

Производство на этом объекте было ускорено после выхода Дональда Трампа из ядерной сделки в 2018 году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com