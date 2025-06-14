Удар по ядерному объекту в Натанзе: появился спутниковый снимок последствий
- 14.06.2025, 8:45
- 2,344
Это одна из наиболее значимых целей, которую атаковал Израиль.
Израиль в ночь на 13 июня атаковал ядерный объект Ирана в Натанзе. Появился спутниковый снимок последствий.
Об этом сообщает The Telegraph.
Как пишет The Telegraph, ядерный объект в Натанзе - это одна из наиболее значимых целей, которую атаковал Израиль.
Данный объект является ключевой платформой для масштабного обогащения урана, что может привести к созданию ядерного оружия.
Ранее сообщалось, что на его территории работают тысячи центрифуг, что существенно влияет на увеличение запасов обогащенного урана в Иране.
Производство на этом объекте было ускорено после выхода Дональда Трампа из ядерной сделки в 2018 году.