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Удар по ядерному объекту в Натанзе: появился спутниковый снимок последствий

  • 14.06.2025, 8:45
  • 2,344
Удар по ядерному объекту в Натанзе: появился спутниковый снимок последствий

Это одна из наиболее значимых целей, которую атаковал Израиль.

Израиль в ночь на 13 июня атаковал ядерный объект Ирана в Натанзе. Появился спутниковый снимок последствий.

Об этом сообщает The Telegraph.

Как пишет The Telegraph, ядерный объект в Натанзе - это одна из наиболее значимых целей, которую атаковал Израиль.

Данный объект является ключевой платформой для масштабного обогащения урана, что может привести к созданию ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что на его территории работают тысячи центрифуг, что существенно влияет на увеличение запасов обогащенного урана в Иране.

Производство на этом объекте было ускорено после выхода Дональда Трампа из ядерной сделки в 2018 году.

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