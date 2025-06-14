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Дроны атаковали химзаводы в двух регионах России

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  • 14.06.2025, 8:21
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Дроны атаковали химзаводы в двух регионах России

Россияне лихорадочно ищут противогазы.

В Ставропольском крае и Самарской области РФ ночью прогремели взрывы. В городе Невинномысск под атакой оказался химический завод «Азот», там местные власти заявили о пострадавших и «падении обломков», пишет «Обозреватель».

Также мог быть атакован завод в Новокуйбышевске, производивий катализаторов для нефтепереработки и нефтехимии. Россияне публиковали кадры пожаров на предприятиях.

Российские СМИ и местные чаты еще с ночи начали сообщать об атаке дронов в Ставропольском крае.

«Не менее 10 взрывов прогремело над городом Невинномысск Ставропольского края. По предварительным данным, ВСУ пытаются атаковать БПЛА местное химическое предприятие. Местные жители рассказали SHOT, что около 3:20 услышали сирену воздушной опасности. Затем услышали не менее 10 взрывов над городом. Видны яркие вспышки в небе. Предварительно, система ПВО работает в районе местного химического предприятия. В данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших нет», – писал один из крупных Z-пабликов.

Позже он сообщил об «одном пострадавшем». А в местных пабликах со ссылкой на заявление губернатора региона писали о «нескольких пострадавших» вследствие «падения обломков БпЛА в промзоне», а также машинах скорой помощи на улицах города.

Тем временем россияне публиковали кадры с летящими в небе над Невинномысском дронами, а также с моментами ударов по важному для РФ предприятию – «Невинномысский Азот». На опубликованных видео виден пожар на территории завода.

Также россияне после атаки жалуются на неприятный запах, обсуждают возможный «разлив кислоты» и лихорадочно ищут противогазы.

«Невинномысский Азот» является крупнейшим в Росси производителем азотных удобрений и аммиака. Входит в группу компаний «ЕвроХим».

Общие производственные мощности предприятия составляют более 1 млн тонн аммиака и 1,4 млн тонн аммиачной селитры в год. Производство карбамида достигает 0,89 млн тонн в год.

На заводе действуют единственные в России установки по производству метилацетата и уксусной кислоты высокой чистоты, а также первое в стране производство меламина. В 2024 году на «Невинномысском Азоте» было запущено новое производство нитрата калия, пишет Exilenova+.

Что именно могло быть поражено на предприятии – пока неизвестно. Telegram-канал Exilenova+ обнаружил в российских пабликах сообщения о возможном поражении цеха №5, а также о том, что под ударом, вероятно, мог оказаться пункт управления производством завода. А чуть позже появилось видео, снятое работником предприятия, подтвердившее поражение.

Тем временем в Самарской области под атакой мог оказаться завод «Катализатор» в Новокуйбышевске. Там атаку дронов также подтверждали местные власти, правда, с традиционной оговоркой об якобы отсутствии разрушений и пострадавших.

При этом очевидцы «увидели» якобы сброс с беспилотника фосфора, а также говорили о «минимум 20 дронах».

Известно, что этот завод является одним из крупнейших специализированных предприятий по производству катализаторов для нефтепереработки и нефтехимии. Входит в структуру «Роснефти». По данным Exilenova+, а данный момент катализаторы завод не выпускает, основными видами деятельности предприятия «являются услуги по регенерации катализаторов, производству опытно-промышленных партий различных катализаторов гидропроцессов, а также услуги Испытательного центра ООО «Новокубышевский завод катализаторов».

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