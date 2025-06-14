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Убит коллега Хренина

  • Ирина Верабейчик, «Салідарнасць»
  • 14.06.2025, 9:11
  • 1,284
Убит коллега Хренина

Что связывает режим Лукашенко с Ираном?

Ожидавшийся до конца июня визит в Минск президента Ирана, видимо, отменяется.

13 июня Израиль нанес удар по целям, связанным с иранской ядерной программой. Сообщается о гибели нескольких высокопоставленных военных, в том числе главы Корпуса стражей исламской революции Хосейна Салами и главы Генштаба вооруженных сил Мохаммада Багери. Последний, к слову, довольно плотно взаимодействовал с белорусскими военными.

Военное сотрудничество Беларуси и Ирана

Два года назад, в 2023-м, Виктор Хренин и Мохаммад Багери подписали в Иране меморандум о сотрудничестве в сфере подготовки вооруженных сил.

Спустя год уже иранская делегация посетила в Минске военно-технический факультет БНТУ, оценивая перспективы подготовки в Беларуси своих военнослужащих — тогда делегацию возглавлял замглавы управления подготовки и военного образования Генштаба ВС Ирана Сейед Йосеф Молайи Андабил.

А буквально недавно, в конце мая 2025 года, делегация Минобороны РБ и руководители военных СМИ побывали в Иране, обсуждая развитие сотрудничества в сфере военной журналистики, информационной и культурной деятельности.

Пресс-служба белорусского ведомства заявила, что совместные проекты будут развиваться «на основе дружбы и взаимных интересов».

Политическое сотрудничество Беларуси и Ирана

Неоднократно пытался наладить более близкие связи с Ираном и сам Александр Лукашенко. За время своего правления он трижды летал в Иран — в 1998, 2006 и 2023 годах.

Последний визит, по мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW) мог быть выполнен в роли «вассала Кремля», для обсуждения поставок оружия и военного сотрудничества. Не случайно вскоре после поездки Лукашенко высказался в духе, что «торговля оружием — это плохо, но это же легально».

Впрочем, публично Лукашенко упирал исключительно на собственные интересы режима: мол, вы под санкциями, вы под санкциями — давайте дружить и обмениваться опытом.

Также правитель заявил о взаимной поддержке на дипломатическом уровне — в том числе в ШОС, членом которой Беларусь недавно стала, и на площадках ООН, где так называемая антизападная коалиция дружно голосует за Россию и против осуждения российского вторжения в Украину.

Погибших в прошлом году в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси и других иранских чиновников Лукашенко открыто назвал «друзьями Беларуси».

Экономическое сотрудничество Беларуси и Ирана

Не следует сбрасывать со счетов и экономический интерес властей Беларуси — Иран как рынок сбыта и новый логистический маршрут для поставок белорусских товаров. Но «выхлопа» от этих поездок, по крайней мере, заметного в цифрах, не случилось — разговоры о том, чтобы «создавать совместные предприятия и торговать по всему миру» остаются только разговорами.

Косвенно это признал и сам Лукашенко, который на встрече с вице-президентом Ирана в 2023 году заявил: если выполнить все экономические договоренности, можно добавить больше 100 миллионов долларов во взаимной торговле. Но что такое 100 миллионов?

Просто для иллюстрации: пять лет назад, до войны, товарооборот Беларуси с Украиной составлял 4,5 миллиарда долларов, а с Польшей — немногим меньше 3 миллиардов долларов.

Иранская заинтересованность в Беларуси также показательна: за более чем 30 лет дипломатических отношений президенты исламской республики посещали нашу страну дважды: в 2004 и 2007 году.

До конца июня 2025 года, как уверял глава белорусской дипломатии Максим Рыженков, президент Ирана Масуд Пезешкиан должен был посетить Беларусь с официальным визитом. Теперь, видимо, этого не произойдет.

А что с отношениями режима Лукашенко и Израиля?

На фоне сотрудничества с Ираном отношения Беларуси с Израилем развиваются, можно сказать, никак. После визита в 2000 году в эту страну (кстати, Лукашенко его вспоминает до сих пор, открещиваясь от обвинений в антисемитизме) правитель там больше не бывал.

Официальные заявления ограничиваются поздравлениями от Лукашенко с днем независимости — правда, в отличие от явно «недружественных стран», адресует он их все-таки лично президенту Израиля. А данные о торгово-экономическом сотрудничестве двух стран посольство Беларуси в Израиле не обновляет с 2021 года.

При этом о ситуации на Ближнем Востоке правитель Беларуси высказывается довольно осторожно, обвиняя американцев, которые «закручивают всю эту канитель» и разжигают конфликты и напоминая о наличии ядерного оружия как у Ирана, так и у Израиля.

И — открыто высказывается за «создание Палестинского государства», что якобы позволит договориться раз и навсегда. Словом, свои симпатии режим Лукашенко демонстрирует открыто.

Ирина Верабейчик, «Салідарнасць»

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