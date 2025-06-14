Лукашенко снова показал себя оторванным от реальности клоуном Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

14.06.2025, 9:17

Образ ряженого генералиссимуса становится все более гротескным.

Дроны на российско-украинской войне переписали современную мировую военную науку. Это общепризнанный факт. Использование боевых беспилотников в спецоперации СБУ «Паутина» поставили мир перед непростым вызовом — кем, как и с какими целями отныне будет применяться новое оружие.

И на этом фоне мы слышим откровение Лукашенко, которому 13 июня доложили о создании в рамках Вооруженных Сил войск беспилотных авиационных комплексов — в качестве самостоятельного компонента.

— Главное — не увлекаться. Всегда надо иметь голову на плечах и понимать, что мы можем, что не можем, возможно ли это. Надо определить, что нам надо и в каком объеме, — отреагировал на доклад военных правитель.

И пояснил, почему не стоит зацикливаться на дронах и забывать при этом о других востребованных видах вооружений:

— В Беларуси местность посложнее, чем в Украине [степь открытая]. Это тоже большая разница. Мы можем применять другие виды Вооруженных Сил. Как я говорил, гранатометчики, пулеметчики, автоматчики никуда не уходят. Это главное наше оружие. Человек с ружьем — это главное. А это [дроны] — где позволит местность.

Показательно, что Лукашенко, заслушав доклад о создании войск беспилотников, распорядился определиться, «какие нам беспилотники нужны, какие мы будем производить». Согласитесь, звучит странно, учитывая тот факт, что отдельный вид войск якобы уже создан. Что предполагает, наличие уже произведенных для него беспилотников. Или нет? Напомним: украинские профильные издания сообщали в начале года, что белорусские дроны-камикадзе «Беркут-ВМ» засветились во время военного конфликта в Конго.

Отдельно отметим, как выглядит во время таких совещаний 70-летний Лукашенко. В этот раз он прилетел в Березовский район (в майке поло с пришитыми погонами и официозным гербом https://charter97.org/ru/news/2025/6/13/644308/), в кепке, напоминающей форменный головной убор сотрудника лесхоза.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

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