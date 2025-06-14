Трамп заработал сотни миллионов долларов на криптовалюте и гольф-клубах 14.06.2025, 9:21

Опубликована налоговая декларация.

Президент США Дональд Трамп в пятницу подал свою первую декларацию о доходах с момента вступления в президентскую должность. Согласно финансовой отчетности, он заработал более 600 миллионов долларов от криптовалюты, гольф-клубов и продажи всего – от Библий до часов со своим именем.

В целом, по подсчетам Reuters, Трамп сообщил об активах на сумму не менее 1,6 миллиарда долларов. Финансовая отчетность не содержала указания на период, однако можно предположить, что она охватывает время до конца декабря 2024 года, отмечает издание.

В отчетах Трамп указал 57,35 миллиона долларов от продажи токенов в семейном крипто-стартапе World Liberty. Он также сообщил, что владеет 15,75 миллиардами токенов управления в этом предприятии.

Кроме того, три гольф-курорта Трампа - Jupiter, Doral и West Palm Beach — а также его частный клуб в Mar-a-Lago принесли не менее 217,7 млн долларов дохода.

Также Трамп получил 5 млн долларов в виде лицензионных сборов от проекта во Вьетнаме, 10 млн долларов в виде сборов за разработку проекта в Индии и почти 16 млн долларов в виде лицензионных сборов от проекта в Дубае.

Кроме того, президент США получил роялти от различных сделок — 1,3 млн долларов от Библии Гринвуда (на ее веб-сайте она описана как «единственная Библия, официально одобренная Ли Гринвудом и президентом Трампом»); $2,8 млн от Trump Watches и $2,5 млн от Trump Sneakers and Fragrances.

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