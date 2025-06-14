Возвращение легенды: Peugeot представила 280-сильного конкурента Mini Cooper 14.06.2025, 9:34

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Впервые в истории заряженный хэтчбек французского бренда стал электромобилем.

Peugeot возрождает знаменитую спортивную линейку GTi. Заряженный хэтчбек Peugeot 208 GTi, который бросит вызов электрическому Mini Cooper JCW и Alpine A290 GT, представили во французском Ле-Мане накануне старта знаменитой 24-часовой гонки. Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.

Электромобиль Peugeot e-208 GTi (именно так назвали модель) получил силовую установку от FIAT 600e Abarth и Alfa Romeo Junior Veloce. Его электромотор на передней оси развивает 280 л. с. и 345 Н∙м.

Хэтчбек Peugeot e-208 GTi способен разогнаться до сотни за 5,7 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Кроме того, доработали подвеску авто, а руль сделали более острым.

Батарея Peugeot 208 на 54 кВт∙ч осталась стандартной, однако ее дополнили новым программным обеспечением от гоночного гибрида Peugeot 9X8. Запас хода составляет 350 км, а быстрая (мощностью 100 кВт) зарядка на 80% занимает 30 минут.

Новый Peugeot e-208 GTi отличается от стандартного хэтчбека более агрессивной передней частью, обвесом, спойлером и особым декором. Кузов занизили, а колесные арки расширили. Также установлены 18-дюймовые диски с шинами Michelin Pilot Sport Cup 2, а диаметр передних тормозных дисков вырос до 355 мм.

Салон Peugeot 208 отделали экокожей и алькантарой с ярко-красными акцентами. Установлены спортивные руль и кресла в стиле знаменитого Peugeot 205 GTi, а в цифровой панели приборов и мультимедийной системе изменена графика.

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