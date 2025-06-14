закрыть
14 июня 2025, суббота, 11:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Возвращение легенды: Peugeot представила 280-сильного конкурента Mini Cooper

  • 14.06.2025, 9:34
  • 2,022
Возвращение легенды: Peugeot представила 280-сильного конкурента Mini Cooper

Впервые в истории заряженный хэтчбек французского бренда стал электромобилем.

Peugeot возрождает знаменитую спортивную линейку GTi. Заряженный хэтчбек Peugeot 208 GTi, который бросит вызов электрическому Mini Cooper JCW и Alpine A290 GT, представили во французском Ле-Мане накануне старта знаменитой 24-часовой гонки. Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.

Электромобиль Peugeot e-208 GTi (именно так назвали модель) получил силовую установку от FIAT 600e Abarth и Alfa Romeo Junior Veloce. Его электромотор на передней оси развивает 280 л. с. и 345 Н∙м.

Хэтчбек Peugeot e-208 GTi способен разогнаться до сотни за 5,7 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Кроме того, доработали подвеску авто, а руль сделали более острым.

Батарея Peugeot 208 на 54 кВт∙ч осталась стандартной, однако ее дополнили новым программным обеспечением от гоночного гибрида Peugeot 9X8. Запас хода составляет 350 км, а быстрая (мощностью 100 кВт) зарядка на 80% занимает 30 минут.

Новый Peugeot e-208 GTi отличается от стандартного хэтчбека более агрессивной передней частью, обвесом, спойлером и особым декором. Кузов занизили, а колесные арки расширили. Также установлены 18-дюймовые диски с шинами Michelin Pilot Sport Cup 2, а диаметр передних тормозных дисков вырос до 355 мм.

Салон Peugeot 208 отделали экокожей и алькантарой с ярко-красными акцентами. Установлены спортивные руль и кресла в стиле знаменитого Peugeot 205 GTi, а в цифровой панели приборов и мультимедийной системе изменена графика.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

За что режим убивает Викторию Кульшу
За что режим убивает Викторию Кульшу Ирина Халип
Как ответить Орбану
Как ответить Орбану Петр Олещук
Фронтовые сводки российского тыла
Фронтовые сводки российского тыла Владимир Халип
Зачем Кремль раздувает скандал
Зачем Кремль раздувает скандал Иван Яковина