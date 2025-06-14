«Балансы всех карт обнулили»4
- 14.06.2025, 9:51
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Белорусы пожаловались на сбои одного из банков.
Белорусы пожаловались на сбои в работе мобильного приложения БНБ-Банка. По их словам, не получается перевести деньги, оплатить через систему ЕРИП. В этом банке сбой подтвердили и сообщили, что восстанавливают работу сервисов.
На форуме Onliner клиенты банка стали перечислять проблемы. «Вчера не загружались данные в приложухе. Сегодня пополнения через ЕРИП не дошли. Сейчас вообще балансы всех карт обнулили. Ну сколько можно», — пожаловался один из пользователей там.
Другой рассказал, что нельзя посмотреть баланс, перевести деньги и провести платеж. «В магазине приложил телефон для оплаты покупок — недостаточно средств, оказывается. Спасибо, БНБ», — написал третий.
«Сейчас тоже вижу 00 на картах. Кнопка «Пополнить» не активна», — пожаловался еще один юзер.
Что ответили в банке?
«У нас случился технический сбой. Прямо сейчас мы делаем все возможное, чтобы восстановить работу сервисов. Благодарим вас за терпение», — написали в Telegram-канале БНБ-Банка.
В комментарии изданию Onliner в финучреждении добавили, что «нет информации о сроках восстановления» работы мобильного приложения.