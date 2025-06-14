«Детали»: Иран готовит «козырь», который затронет весь мир
- 14.06.2025, 9:55
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Режим в Тегеране выдвигает стратегические угрозы.
На фоне масштабных израильских ударов по Ирану режим в Тегеране выдвигает стратегические угрозы: государственный канал IRIB TV3 сообщил, что закрытие Ормузского пролива Ираном и Баб-эль-Мандебского пролива хуситами является «реальной возможностью» в ответ на эскалацию, пишут «Детали».
Это два стратегических морских маршрута транспортировки нефти и газа, закрытие которых может вызвать шок на мировом энергетическом рынке.
В то же время источник в иранских силах безопасности сообщил информационному агентству Fars, что «если энергетические объекты в Иране будут атакованы, мы немедленно ответим прямым ударом по энергетическим и экономическим центрам Израиля».