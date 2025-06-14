закрыть
14 июня 2025, суббота, 11:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Черногория — как открытый портал, здесь исполняются желания»

2
  • 14.06.2025, 10:11
  • 2,048
«Черногория — как открытый портал, здесь исполняются желания»

Белоруска с четырьмя детьми рассказала, как начала новую жизнь.

Белоруска с четырьмя детьми вынуждена была покинуть родину и начать новую жизнь в Стране черных гор.

Наталья Масюк рассказала «Салідарнасці» свою историю.

Это интервью записывали дважды — в 2022-м году и спустя три года. Публикация была отложена, потому что двое детей Натальи и ее муж оставались в Беларуси. Сейчас, когда все четверо детей с мамой в Черногории, а муж работает в ЕС, Наталья согласилась поговорить, не скрывая свои имя и фамилию.

После выборов в августе 20-го жительница Слуцка Наталья Масюк принимала участие в акциях против насилия, вела переговоры с местной «вертикалью». Как и многие активисты, она прошла через допросы в КГБ и СК, обыски, изъятие техники.

— Я участвовала в платформе «Сход», в августе 2021-го начались облавы на участников, меня это тоже коснулось. В декабре того же года «Сход» признали «экстремистским формированием».

Наталья не собиралась уезжать из Беларуси, несмотря на давление.

— Повторяла: почему я должна уезжать, пусть уезжают те, кому я не нравлюсь. Я хочу, чтобы моя страна процветала, а если мы все уедем, как она будет процветать? Мы должны здесь быть, бороться и делать все, что в наших силах.

С мужем говорили о будущем детей — им скоро в первый класс. Я не хотела, чтобы мои дети ходили по струнке «смирно», а при входе в школу их встречал гимн.

Военно-патриотическое воспитание, батюшки в учебных заведениях… Меня это абсолютно не устраивает.

Когда нашу организацию признали «экстремистской», муж убедил меня: надо уезжать, если не хочешь попасть под уголовное дело.

Он сказал: ты понимаешь, что тебя арестуют, ты не будешь на видео «каяться», будешь сидеть, а детей у нас отберут. Лучше уезжай.

Так за одну ночь решилась наша дальнейшая судьба. Я уехала, чтобы детей сберечь.

Незадолго до отъезда Наталью уволили с работы из международной компании.

— Директор сказал: «Мне твои выкрутасы надоели. Я хочу дом свой достроить, хочу жить в этой стране, и чтобы меня с работы не уволили».

Я написала письмо учредителям компании в Евросоюзе. Они это письмо переслали директору.

На меня сфабриковали несколько докладных о якобы невыполнении служебных обязанностей. Я оспаривала увольнение в суде, но суд первой и второй инстанции стали на сторону нанимателя.

Некоторые мои коллеги подписали эти сфабрикованные документы и выступили на суде против меня.

Ни у Натальи, ни у детей не было шенгена, поэтому решили лететь в Стамбул, а оттуда — в Подгорицу.

Перед отъездом Наталья написала в народное посольство Черногории с просьбой встретить ее с детьми и отвезти в отель.

— Ребята откликнулись. Меня встречали беларусы из диаспоры. Когда мы приехали в Бар, я поняла, что останемся здесь. Он мне мой родной город напомнил.

По словам Натальи, дети быстро адаптировались к жизни в новой стране.

— Младшие ходили в садик здесь, язык подучили. В школе у них нет языковых проблем. Старшим было сложнее намного.

У сына Натальи Любомира были трудности с адаптацией к учебе — у ребенка есть симптомы СДВГ. В помощь ребенку школа предоставила индивидуального ассистента, причем для этого не понадобилось заключение врача или психолога. Педагогическая комиссия обосновала это тем, что ребенку сложно дается изучение черногорского языка.

— С тьютором ребенок стал лучше развиваться, ему легче дается школьная программа. Если ассистент понадобится в будущем, нам нужно взять заключение у психолога с рекомендацией предоставить сопровождение на уроках.

«Черногория — как открытый портал, здесь исполняются желания. От вас требуется не сидеть на месте»

В Беларуси Наталья работала по своему второму образованию юриста. В Черногории она открыла танцевальную студию — пригодилось первое образование хореографа.

— Я уже лет 10 не работала в хореографии, и у меня было много страхов и комплексов. Все решил случай. Я повела сына к зубному врачу, она спрашивает, чем будете здесь заниматься. Говорю, не знаю, может, хореографией. Буду искать зал у кого-то для аренды. Она посоветовала: откройте свой зал, чтобы ни от кого не зависеть. Пусть он будет маленький, но ваш.

Она меня вдохновила, сказав, что Черногория — как открытый портал, здесь исполняются желания. От вас требуется не сидеть на месте. Забрасывайте желания во вселенную и действуйте, идите в направлении своего желания. Оно сто процентов сбудется. Больше я эту женщину не встречала. Выйдя из кабинета стоматолога, я пошла искать себе зал.

Наталья набрала первых учеников — детей.

— Я все вспоминала с ними: это как на велосипеде ехать, ничего не забывается.

Потом начала набор на боди-балет — и это получилось. Женщины благодарны за то, что занятия помогли вернуть уверенность в себе, а кого-то и на ноги поставили.

Однажды я подумала: тут много россиян, много украинцев, а нас, белорусов, не видно и не слышно. Надо людям показать нас и черногорцев с нами познакомить. А что я могу? Танцевать!

Так появилась идея организовать ансамбль беларуского танца.

Возможно, вам покажется это очень самонадеянным, но я собираю ансамбль белорусского танца, который будет показывать нашу культуру — написала я в первом объявлении.

Одной из первых пришла в коллектив Наталья — учительница беларуского языка. Она разговаривает только на белорусском. И все девушки в нашем коллективе прекрасно ее понимают, хотя не все они белоруски.

Наталье сложно даются танцы, но она все равно настроена идти вперед. Она такая маленькая, хрупкая, но в ней столько «упартасці», что мне даже иногда становится стыдно порой за то, что у меня руки опускаются, когда что-то не получается.

Тяжело шел набор в ансамбль, но у меня появилась идея-фикс. Если мы сейчас быстро маленьким составом подготовим программу на 3-4 номера и примем участие в одном из многочисленных фольклорных фестивалей в Черногории, то, возможно, мы заинтересуем людей, покажем, что к нам можно приходить, и заявим о себе.

Уже через несколько месяцев ансамбль белорусского танца «Валошкі» принял участие в фестивале в Черногории и стал лауреатом первой степени в своей возрастной категории.

— Костюмы мы шили сами, ночами вышивали. У нас и обуви не было, потому что это дорого. Танцевали в балетках. Я нашла здесь мастерицу из России, которая соткала нам белорусские пояса.

Кстати, участницы ансамбля не только белоруски, но и украинки и россиянки.

В прошлом году мы провели в Будве День белорусской культуры, организовали свой концерт.

После выступлений ко мне подошел один из зрителей — белорус, спросил: что вам сейчас нужно? Говорю, мы в балетках танцуем и не можем себе позволить купить обувь. Он спросил: сколько надо? И дал деньги.

Можно ли получить международную защиту белорусам в Черногории

Самый больной вопрос для Натальи, как и для многих других белорусов Черногории, — легализация.

Наталья оформила вид на жительство, он выдается на год.

— От третьего ВНЖ я отказалась, потому что обратилась за международной защитой. В прошлом году, когда в Беларуси начались преследования за участие в Координационном совете (Наталья была членом КС второго созыва — прим. С.), у меня дома в Слуцке провели обыск и арестовали имущество — участок с недостроенным домом и квартиру.

Следственный комитет в ответ на мой запрос, на каком основании это было сделано, написал, что я прохожу подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем) и ч.3 ст.361-1 УК (создание экстремистского формирования либо участие в нем). По первой статье наказание предусматривает до 12 лет лишения свободы.

На первом интервью в Управлении по вопросам предоставления убежища МВД мне дали понять, чтобы я не рассчитывала на международную защиту, потому что я здесь жила три года и не просила убежища.

Мне сказали, что я пользовалась своим паспортом, значит, ничего не боялась, и если бы не было указа Лукашенко о запрете выдачи паспортов за границей, и вы могли продлевать свой паспорт, то вы бы и дальше им пользовались, несмотря на все преследования в вашей стране.

Значит, все ваши страхи надуманные — такой вывод сделали сотрудники Управления. Они считают, что убежище я должны были просить, ступив на черногорскую землю. Вот тогда бы мой кейс серьезно рассматривали.

Юристы, работающие с соискателями статуса беженца, объяснили мне, что Черногория никому не хочет давать убежища.

В апреле этого года, спустя девять месяцев после подачи заявления, Наталья получила отказ в предоставлении международной защиты. Белоруска обжаловала решение в суде, но пока ее дело не рассматривалось.

— Отказ был на десяти страницах, где было расписано, как я сама придумала свои страхи. Письмо Следственного комитета Беларуси вообще в расчет не брали.

До меня еще было пару отказов в предоставлении убежища, я их читала — в них три страницы точь-в-точь как в моем ответе.

Пишут, что в Беларуси все замечательно, страна получает газ из России, экономика на высоте, демократия в стране развивается, ссылаются на документы 2016 года.

По словам Натальи, после указа, который лишил белорусов возможности менять паспорта за границей, диаспора белорусов Черногории предпринимала разные шаги.

— Я разослала около двух десятков писем в разные инстанции (местные партии, министерства, департаменты) с описанием ситуации и с просьбой посодействовать в решении нашего вопроса — легализации, чтобы нам давали международную защиту, как украинцам, например.

Ответ я получила только от МИДа и МВД: это не наши вопросы, обращайтесь дальше.

В Черногории мало белорусов. Мы многого не просим: нам не нужны пособия от государства, мы можем все сделать сами, зарабатывать, только защитите нас, дайте нам возможность жить в вашей стране легально.

Многие беларусы делают визы и уезжают. Я не могу открыть шенген. Мой муж работает в ЕС, приезжает раз в несколько месяцев к нам. Его рабочая виза не дает возможности оформить визы нам.

Паспорт Натальи заканчивается в августе этого года, и она рассматривает дальнейшие варианты действий.

«Бывает, испытываю испанский стыд. Почему такое в нашей стране происходит?»

Три года назад я спросила Наталью, думала ли она о том, что не вернется в Беларусь.

— Да. Не хотелось бы, чтобы так произошло. Предполагаю, что наше возвращение очень надолго отложено. Я чувствую, как будто до сих пор в Беларуси. Читаю телеграм-каналы, болею душой за родину и часто плачу, — ответила она.

Наверное, многие из нас очерствели от несправедливости. Но когда через край переплескивается тупость или жестокость… Бывает, испытываю испанский стыд. Почему такое в нашей стране происходит?

При этом понимаю, что люди за рубежом не так все чувствуют, не могут понять, что происходит в стране. Перед теми, кто уехал, помимо того, что болит за Беларусь и хочется что-то делать и как-то помогать, еще стоит задача здесь ассимилироваться и выжить. Потому что ты несешь ответственность за жизнь в чужой стране и за детей. Когда ты не знаешь языка, у тебя нет работы...

Человек, который мне помогал с оформлением документов, сказал в грубой форме: работы здесь нет. Это было сказано, как отрезано. Если хочешь выжить — придумай себе работу здесь сама.

Неправда то, что показывает пропаганда, якобы мы все плачемся и хотим обратно или что мы за легкой жизнью едем.

Думаю, что все, так же, как и я, ехали за рубеж, прекрасно понимая, что никакой легкой жизни не ждет, здесь нужно будет крутиться, что наши профессии, которые ценились когда-то в нашей стране и позволяли нам зарабатывать, не востребованы за границей. Здесь все обнуляется.

Уехали из Беларуси люди думающие, которые могли страну поднимать и блага создавать.

Сейчас Наталья признается:

— С грустью думаю, что мы невозвращенцы. Моим детям в Черногории хорошо. Горы, море — они другие пейзажи уже не хотят видеть. Говорят, мы в Беларусь в гости будем приезжать, а жить тут.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

За что режим убивает Викторию Кульшу
За что режим убивает Викторию Кульшу Ирина Халип
Как ответить Орбану
Как ответить Орбану Петр Олещук
Фронтовые сводки российского тыла
Фронтовые сводки российского тыла Владимир Халип
Зачем Кремль раздувает скандал
Зачем Кремль раздувает скандал Иван Яковина