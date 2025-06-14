«Черногория — как открытый портал, здесь исполняются желания» 2 14.06.2025, 10:11

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Белоруска с четырьмя детьми рассказала, как начала новую жизнь.

Белоруска с четырьмя детьми вынуждена была покинуть родину и начать новую жизнь в Стране черных гор.

Наталья Масюк рассказала «Салідарнасці» свою историю.

Это интервью записывали дважды — в 2022-м году и спустя три года. Публикация была отложена, потому что двое детей Натальи и ее муж оставались в Беларуси. Сейчас, когда все четверо детей с мамой в Черногории, а муж работает в ЕС, Наталья согласилась поговорить, не скрывая свои имя и фамилию.

После выборов в августе 20-го жительница Слуцка Наталья Масюк принимала участие в акциях против насилия, вела переговоры с местной «вертикалью». Как и многие активисты, она прошла через допросы в КГБ и СК, обыски, изъятие техники.

— Я участвовала в платформе «Сход», в августе 2021-го начались облавы на участников, меня это тоже коснулось. В декабре того же года «Сход» признали «экстремистским формированием».

Наталья не собиралась уезжать из Беларуси, несмотря на давление.

— Повторяла: почему я должна уезжать, пусть уезжают те, кому я не нравлюсь. Я хочу, чтобы моя страна процветала, а если мы все уедем, как она будет процветать? Мы должны здесь быть, бороться и делать все, что в наших силах.

С мужем говорили о будущем детей — им скоро в первый класс. Я не хотела, чтобы мои дети ходили по струнке «смирно», а при входе в школу их встречал гимн.

Военно-патриотическое воспитание, батюшки в учебных заведениях… Меня это абсолютно не устраивает.

Когда нашу организацию признали «экстремистской», муж убедил меня: надо уезжать, если не хочешь попасть под уголовное дело.

Он сказал: ты понимаешь, что тебя арестуют, ты не будешь на видео «каяться», будешь сидеть, а детей у нас отберут. Лучше уезжай.

Так за одну ночь решилась наша дальнейшая судьба. Я уехала, чтобы детей сберечь.

Незадолго до отъезда Наталью уволили с работы из международной компании.

— Директор сказал: «Мне твои выкрутасы надоели. Я хочу дом свой достроить, хочу жить в этой стране, и чтобы меня с работы не уволили».

Я написала письмо учредителям компании в Евросоюзе. Они это письмо переслали директору.

На меня сфабриковали несколько докладных о якобы невыполнении служебных обязанностей. Я оспаривала увольнение в суде, но суд первой и второй инстанции стали на сторону нанимателя.

Некоторые мои коллеги подписали эти сфабрикованные документы и выступили на суде против меня.

Ни у Натальи, ни у детей не было шенгена, поэтому решили лететь в Стамбул, а оттуда — в Подгорицу.

Перед отъездом Наталья написала в народное посольство Черногории с просьбой встретить ее с детьми и отвезти в отель.

— Ребята откликнулись. Меня встречали беларусы из диаспоры. Когда мы приехали в Бар, я поняла, что останемся здесь. Он мне мой родной город напомнил.

По словам Натальи, дети быстро адаптировались к жизни в новой стране.

— Младшие ходили в садик здесь, язык подучили. В школе у них нет языковых проблем. Старшим было сложнее намного.

У сына Натальи Любомира были трудности с адаптацией к учебе — у ребенка есть симптомы СДВГ. В помощь ребенку школа предоставила индивидуального ассистента, причем для этого не понадобилось заключение врача или психолога. Педагогическая комиссия обосновала это тем, что ребенку сложно дается изучение черногорского языка.

— С тьютором ребенок стал лучше развиваться, ему легче дается школьная программа. Если ассистент понадобится в будущем, нам нужно взять заключение у психолога с рекомендацией предоставить сопровождение на уроках.

«Черногория — как открытый портал, здесь исполняются желания. От вас требуется не сидеть на месте»

В Беларуси Наталья работала по своему второму образованию юриста. В Черногории она открыла танцевальную студию — пригодилось первое образование хореографа.

— Я уже лет 10 не работала в хореографии, и у меня было много страхов и комплексов. Все решил случай. Я повела сына к зубному врачу, она спрашивает, чем будете здесь заниматься. Говорю, не знаю, может, хореографией. Буду искать зал у кого-то для аренды. Она посоветовала: откройте свой зал, чтобы ни от кого не зависеть. Пусть он будет маленький, но ваш.

Она меня вдохновила, сказав, что Черногория — как открытый портал, здесь исполняются желания. От вас требуется не сидеть на месте. Забрасывайте желания во вселенную и действуйте, идите в направлении своего желания. Оно сто процентов сбудется. Больше я эту женщину не встречала. Выйдя из кабинета стоматолога, я пошла искать себе зал.

Наталья набрала первых учеников — детей.

— Я все вспоминала с ними: это как на велосипеде ехать, ничего не забывается.

Потом начала набор на боди-балет — и это получилось. Женщины благодарны за то, что занятия помогли вернуть уверенность в себе, а кого-то и на ноги поставили.

Однажды я подумала: тут много россиян, много украинцев, а нас, белорусов, не видно и не слышно. Надо людям показать нас и черногорцев с нами познакомить. А что я могу? Танцевать!

Так появилась идея организовать ансамбль беларуского танца.

Возможно, вам покажется это очень самонадеянным, но я собираю ансамбль белорусского танца, который будет показывать нашу культуру — написала я в первом объявлении.

Одной из первых пришла в коллектив Наталья — учительница беларуского языка. Она разговаривает только на белорусском. И все девушки в нашем коллективе прекрасно ее понимают, хотя не все они белоруски.

Наталье сложно даются танцы, но она все равно настроена идти вперед. Она такая маленькая, хрупкая, но в ней столько «упартасці», что мне даже иногда становится стыдно порой за то, что у меня руки опускаются, когда что-то не получается.

Тяжело шел набор в ансамбль, но у меня появилась идея-фикс. Если мы сейчас быстро маленьким составом подготовим программу на 3-4 номера и примем участие в одном из многочисленных фольклорных фестивалей в Черногории, то, возможно, мы заинтересуем людей, покажем, что к нам можно приходить, и заявим о себе.

Уже через несколько месяцев ансамбль белорусского танца «Валошкі» принял участие в фестивале в Черногории и стал лауреатом первой степени в своей возрастной категории.

— Костюмы мы шили сами, ночами вышивали. У нас и обуви не было, потому что это дорого. Танцевали в балетках. Я нашла здесь мастерицу из России, которая соткала нам белорусские пояса.

Кстати, участницы ансамбля не только белоруски, но и украинки и россиянки.

В прошлом году мы провели в Будве День белорусской культуры, организовали свой концерт.

После выступлений ко мне подошел один из зрителей — белорус, спросил: что вам сейчас нужно? Говорю, мы в балетках танцуем и не можем себе позволить купить обувь. Он спросил: сколько надо? И дал деньги.

Можно ли получить международную защиту белорусам в Черногории

Самый больной вопрос для Натальи, как и для многих других белорусов Черногории, — легализация.

Наталья оформила вид на жительство, он выдается на год.

— От третьего ВНЖ я отказалась, потому что обратилась за международной защитой. В прошлом году, когда в Беларуси начались преследования за участие в Координационном совете (Наталья была членом КС второго созыва — прим. С.), у меня дома в Слуцке провели обыск и арестовали имущество — участок с недостроенным домом и квартиру.

Следственный комитет в ответ на мой запрос, на каком основании это было сделано, написал, что я прохожу подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем) и ч.3 ст.361-1 УК (создание экстремистского формирования либо участие в нем). По первой статье наказание предусматривает до 12 лет лишения свободы.

На первом интервью в Управлении по вопросам предоставления убежища МВД мне дали понять, чтобы я не рассчитывала на международную защиту, потому что я здесь жила три года и не просила убежища.

Мне сказали, что я пользовалась своим паспортом, значит, ничего не боялась, и если бы не было указа Лукашенко о запрете выдачи паспортов за границей, и вы могли продлевать свой паспорт, то вы бы и дальше им пользовались, несмотря на все преследования в вашей стране.

Значит, все ваши страхи надуманные — такой вывод сделали сотрудники Управления. Они считают, что убежище я должны были просить, ступив на черногорскую землю. Вот тогда бы мой кейс серьезно рассматривали.

Юристы, работающие с соискателями статуса беженца, объяснили мне, что Черногория никому не хочет давать убежища.

В апреле этого года, спустя девять месяцев после подачи заявления, Наталья получила отказ в предоставлении международной защиты. Белоруска обжаловала решение в суде, но пока ее дело не рассматривалось.

— Отказ был на десяти страницах, где было расписано, как я сама придумала свои страхи. Письмо Следственного комитета Беларуси вообще в расчет не брали.

До меня еще было пару отказов в предоставлении убежища, я их читала — в них три страницы точь-в-точь как в моем ответе.

Пишут, что в Беларуси все замечательно, страна получает газ из России, экономика на высоте, демократия в стране развивается, ссылаются на документы 2016 года.

По словам Натальи, после указа, который лишил белорусов возможности менять паспорта за границей, диаспора белорусов Черногории предпринимала разные шаги.

— Я разослала около двух десятков писем в разные инстанции (местные партии, министерства, департаменты) с описанием ситуации и с просьбой посодействовать в решении нашего вопроса — легализации, чтобы нам давали международную защиту, как украинцам, например.

Ответ я получила только от МИДа и МВД: это не наши вопросы, обращайтесь дальше.

В Черногории мало белорусов. Мы многого не просим: нам не нужны пособия от государства, мы можем все сделать сами, зарабатывать, только защитите нас, дайте нам возможность жить в вашей стране легально.

Многие беларусы делают визы и уезжают. Я не могу открыть шенген. Мой муж работает в ЕС, приезжает раз в несколько месяцев к нам. Его рабочая виза не дает возможности оформить визы нам.

Паспорт Натальи заканчивается в августе этого года, и она рассматривает дальнейшие варианты действий.

«Бывает, испытываю испанский стыд. Почему такое в нашей стране происходит?»

Три года назад я спросила Наталью, думала ли она о том, что не вернется в Беларусь.

— Да. Не хотелось бы, чтобы так произошло. Предполагаю, что наше возвращение очень надолго отложено. Я чувствую, как будто до сих пор в Беларуси. Читаю телеграм-каналы, болею душой за родину и часто плачу, — ответила она.

Наверное, многие из нас очерствели от несправедливости. Но когда через край переплескивается тупость или жестокость… Бывает, испытываю испанский стыд. Почему такое в нашей стране происходит?

При этом понимаю, что люди за рубежом не так все чувствуют, не могут понять, что происходит в стране. Перед теми, кто уехал, помимо того, что болит за Беларусь и хочется что-то делать и как-то помогать, еще стоит задача здесь ассимилироваться и выжить. Потому что ты несешь ответственность за жизнь в чужой стране и за детей. Когда ты не знаешь языка, у тебя нет работы...

Человек, который мне помогал с оформлением документов, сказал в грубой форме: работы здесь нет. Это было сказано, как отрезано. Если хочешь выжить — придумай себе работу здесь сама.

Неправда то, что показывает пропаганда, якобы мы все плачемся и хотим обратно или что мы за легкой жизнью едем.

Думаю, что все, так же, как и я, ехали за рубеж, прекрасно понимая, что никакой легкой жизни не ждет, здесь нужно будет крутиться, что наши профессии, которые ценились когда-то в нашей стране и позволяли нам зарабатывать, не востребованы за границей. Здесь все обнуляется.

Уехали из Беларуси люди думающие, которые могли страну поднимать и блага создавать.

Сейчас Наталья признается:

— С грустью думаю, что мы невозвращенцы. Моим детям в Черногории хорошо. Горы, море — они другие пейзажи уже не хотят видеть. Говорят, мы в Беларусь в гости будем приезжать, а жить тут.

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