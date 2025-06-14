Трамп: Все, с кем я вел переговоры в Иране, мертвы 14.06.2025, 10:26

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Президент США отметил, что они «умерли не от гриппа или коронавируса».

Люди, участвовавшие в переговорах с США по ядерной сделке со стороны Ирана, были убиты в результате израильской операции. Об этом сообщила корреспондент CNN Дана Баш со ссылкой на президента США Дональда Трампа.

Президент Трамп в разговоре с журналисткой CNN сообщил, что переговорщики, с которыми он «имел дело», мертвы. Журналистка попросила президента США уточнить, были ли переговорщики убиты в результате действий Израиля. «И он сказал очень саркастически: они не умерли от гриппа, они не умерли от коронавируса».

В телефонном разговоре Дональд Трамп назвал погибших переговорщиков «сторонниками жесткой линии». Президент США также оценил действия Израиля как «очень успешные». По словам Даны Баш, он поддержал меры, принятые израильским правительством.

Иран и США в апреле возобновили переговоры по ядерной сделке, уже состоялось пять раундов, в основном они проходили в Омане и были непрямыми. Иран отрицает обвинения в стремлении создать ядерное оружие и не намерен отказываться от обогащения урана в рамках соглашения.

13 июня, когда Израиль начал операцию против Ирана, вышел двухмесячный срок, который Трамп дал Тегерану, чтобы заключить новую ядерную сделку. Президент Трамп считает, что после атаки Израиля у Ирана появился стимул достичь договоренности.

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