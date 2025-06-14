Сегодня Олегу Бебенину исполнился бы 51 год 1 14.06.2025, 11:02

Олег Бебенин

В 1998-ом году он основал сайт «Хартия-97».

Известный белорусский журналист Олег Бебенин родился 14 июня 1974 года. Окончил факультет журналистики БГУ.

Работал в «Белорусской деловой газете», затем был заместителем главного редактора негосударственной газеты «Имя». В 1998 году основал сайт «Хартия-97».

Был убит 3 сентября 2010 года, за несколько дней до начала кампании по выборам президента Беларуси. Дело о его смерти не было расследовано.

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