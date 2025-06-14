закрыть
14 июня 2025, суббота, 11:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

CNN: Моссад превратил Иран в свою «игровую площадку»

  • 14.06.2025, 11:03
  • 1,612
CNN: Моссад превратил Иран в свою «игровую площадку»

Операции израильской разведки становятся все более публичными.

Израиль совершил одну из самых масштабных операций в своей истории, нанеся удар по ядерной и военной инфраструктуре Ирана. Но самым впечатляющим стало то, что эта атака началась не с воздуха - а изнутри самой страны, пишет CNN.

Как сообщают источники в израильских службах безопасности, спецагенты Моссада заранее проникли на территорию Ирана, провезли контрабандное оружие, заложили взрывчатку рядом с ключевыми объектами ПВО и создали базу для запуска дронов. Эти действия парализовали систему обороны Ирана перед началом массированного авиаудара.

По официальным данным, в воздушной операции участвовали более 200 самолетов, которые поразили более 100 целей. Высокоточное оружие, доставленное израильским спецназом, было использовано для уничтожения иранских систем «земля-воздух» вблизи Тегерана. Благодаря этому ВВС Израиля смогли действовать практически беспрепятственно - все самолеты вернулись на базу без потерь.

Одной из главных мишеней стали иранские военные командиры и ученые, в частности связанные с ядерной программой. По словам источников, израильская разведка действовала «в самом сердце Ирана», в частности в столице - Тегеране. Зафиксированы многочисленные случаи убийств и подрывов, снятые на видео и опубликованные самой израильской стороной.

Эта операция - кульминация длительного конфликта между Израилем и Тегераном, который десятилетиями разворачивался в тени. Начиная с 2007 года, Моссад неоднократно проводил на территории Ирана убийства ядерных ученых, среди которых - Мохсен Фахризаде, уничтоженный в 2020 году. Также в 2018 году агенты похитили из Тегерана целый ядерный архив - более 55 000 страниц и 55 000 файлов, которые были продемонстрированы на пресс-конференции тогдашним премьером Нетаньяху.

В недавней атаке погиб и Ферейдун Аббаси - один из ключевых специалистов иранской ядерной программы, который еще в мае заявлял, что удары по объектам не повлияют на график создания ядерного оружия, поскольку «ядерные материалы не хранятся над землей».

Холли Дагрес, старший научный сотрудник Вашингтонского института, отметила:

«Моссад годами относился к Ирану как к своей игровой площадке. От убийств до саботажа - Израиль всегда имел преимущество в этой теневой войне».

Показательно, что еще до начала атаки Израиль ликвидировал лидера ХАМАС Исмаила Ханию - не в Газе, а именно в Тегеране. По информации из израильских источников, взрывное устройство было заложено в гостевом доме, где тот находился, и активировано дистанционно в нужный момент.

Несмотря на громкие заявления иранской стороны о защите и возмездии, многочисленные провалы безопасности свидетельствуют о серьезной внутренней слабости. Как заявил бывший заместитель главы Моссада Рам Бен Барак, успехи израильской разведки объясняются не только профессионализмом, но и «режимом, который ненавистен даже большинству собственного народа».

После десятилетий теневых действий операции Моссада теперь становятся публичными - и демонстрируют, что Израиль больше не играет в подковерную игру.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

За что режим убивает Викторию Кульшу
За что режим убивает Викторию Кульшу Ирина Халип
Как ответить Орбану
Как ответить Орбану Петр Олещук
Фронтовые сводки российского тыла
Фронтовые сводки российского тыла Владимир Халип
Зачем Кремль раздувает скандал
Зачем Кремль раздувает скандал Иван Яковина