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«Был момент, когда прямо над головой пролетела ракета»

  • 14.06.2025, 11:26
«Был момент, когда прямо над головой пролетела ракета»

Белорус в Израиле рассказал об обстановке в стране.

Несколько дней назад стало известно, что Израиль готов начать военную операцию против Ирана. В пятницу, 13 июня, это и произошло — был нанесен «упреждающий удар» по Тегерану и окрестностям, а также другим городам. Уже к вечеру Израиль получил ответ в виде сотни ракет. «Зеркало» связалось с белорусским активистом Николаем Стагурским, который сейчас живет в этой стране, и узнало, как там обстоят дела.

Николай Стагурский живет в израильском городе Бат-Ям, расположенном рядом с Тель-Авивом, уже около двух лет. За это время он своими глазами видел и слышал немало «прилетов». По его словам, нынешняя ситуация особенно не отличается от «штатной».

— Уже с утра [13 июня] было понятно: что-то будет. Но все были предупреждены заранее. Не то чтобы мы как-то внезапно новость узнали, что Израиль ударил по ядерным объектам Ирана. Ну и, соответственно, люди уже были наготове: знали, что если, допустим, получили предупреждение, значит, надо зайти в защищенное помещение. От «прилета» никто не застрахован. Так обычно и бывает: чем больше ракет — тем хуже.

Прямо в город, где живет Николай, ракеты не долетали. Однако слышно, как он рассказывает, «было очень хорошо», так как снаряды попадали в Тель-Авив и Ришон-ле-Цион (еще один город неподалеку, в котором утром 14 июня из-за обстрела погибли двое, а еще 19 были ранены)

— Был момент, когда прямо над головой пролетела ракета, — описывает вчерашний день белорус. — Конечно, если не соблюдать рекомендации военных, то, понятное дело, будут жертвы. Но по радио, на телефоны людям постоянно рассылают инструкции, что делать и сколько будет длиться тревога. Если в это время сидеть в бомбоубежище, то это реально спасает жизни, это не пустые слова.

Как говорит Николай, среди израильтян паники нет: никто «не бегает и не запасается». Все в курсе, что нужно иметь запас еды и воды на 48 часов на случай, если выйти на улицу будет невозможно. Однако это, можно сказать, обычная для Израиля практика.

— Прямо ажиотажа какого-то, что всем надо срочно бежать, потому что вот-вот начнется ядерная война, здесь точно нет. Вот сейчас я нахожусь в отеле, куда приехал отдохнуть: у нас открыта половина бассейна, которой можно пользоваться, люди вокруг спокойно бегают, занимаются спортом. Не сказал бы, что их людей, но есть, — описывает Николай. — Рекомендация какая? Слушать командования тыла. Чем ближе ты к защищенному месту, тем лучше. А тут очень много бомбоубежищ, поэтому переживать вряд ли стоит. Если выполнил рекомендации — ты спасен.

Если же «прямо вообще некуда спрятаться», то в Израиле все тоже знают, что делать. В таком случае людей призывают хотя бы просто лечь на землю, прикрыв голову руками. А дальше «как повезет», замечает Николай.

— Но в любом случае жив останешься, — считает он. — У нас и магазины все работают. Сегодня, правда, закрыты, потому что шаббат, но вчера продуктовые и лавки с овощами, фруктами были открыты. Валом стимуляции фруктов. Даже какие-то хлебобулочные, пекарни продолжали работу и пара кафешек, заправки. Не работает только «Макдональдс», так что проблем нет.

По словам белоруса, уезжать из Израиля ввиду сложившейся ситуации и регулярных обстрелов он не собирается. В то же время Николай говорит, что если бы где-то смог бы зарабатывать такую же зарплату, то переехал бы — но исключительно по этой причине.

— В Израиле я чувствую себя в безопасности, и не сказал бы, что боюсь чего-то. Да, условно, не хожу, например, на пляж, — признает собеседник. — Но если возле дома, то мне спокойно, потому что рядом бомбоубежище и я могу спуститься туда в любой момент.

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