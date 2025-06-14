NYT: Трамп изменил подход к депортации 13 14.06.2025, 11:38

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Прекращены рейды на фермах, в отелях и ресторанах.

Администрация президента США Дональда Трампа неожиданно изменила направление своей политики по массовым депортациям и приказала остановить рейды и аресты на предприятиях сельского хозяйства, в гостинично-ресторанном секторе и пищевой промышленности, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что такое решение свидетельствует о том, что жесткая иммиграционная политика Трампа начала вредить тем отраслям и избирателям, поддержку которых он не хочет потерять — прежде всего фермерам и владельцам бизнеса в сфере обслуживания.

Новые указания поступили после протестов в Лос-Анджелесе против иммиграционных облав, в частности на фермах.

На этой неделе Трамп признал, что его жесткие действия вредят американским аграриям и гостинично-ресторанному бизнесу.

В служебном письме, которое в четверг, 12 июня, разослал высокопоставленный сотрудник Миграционной и таможенной правоохранительной службы США (ICE) Татум Кинг, указано приостановить все операции на рабочих местах в сельском хозяйстве, включая мясокомбинаты, в ресторанах и гостиницах. В то же время, расследования по торговле людьми, отмыванию денег или наркоторговле в этих отраслях остаются разрешенными. Однако агенты больше не должны задерживать людей, которые просто находятся в США без документов, но не имеют криминального прошлого.

Министерство внутренней безопасности подтвердило эти изменения. Его пресс-секретарь Триша Маклафлин подчеркнула, что усилия теперь будут сосредоточены на задержании «самых опасных» нелегальных мигрантов с криминальным прошлым.

Хотя ранее Трамп обещал депортировать всех мигрантов без легального статуса, последние действия администрации свидетельствуют о смещении приоритетов. В соцсетях Трамп написал, что фермеры и отельеры жалуются на потерю надежных работников, которых сложно заменить.

Согласно источникам в Белом доме, президент принял это решение после того, как министр сельского хозяйства Брук Роллинз донесла ему беспокойство фермеров из-за действий ICE. Также на Трампа повлияли опасения некоторых республиканцев из сельских штатов, которые считают, что иммиграционная политика бьет по агросектору.

Отмечается, что эти изменения происходят на фоне попыток администрации нарастить темпы арестов. Недавно заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер призвал к ежедневным 3 тысячам арестов. После этого количество задержаний выросло до более 2 тысяч в день.

Однако новые указания о приостановлении операций стали неожиданностью для агентов ICE. Один из чиновников отметил, что сотрудники еще не знают, как именно реализовывать новую политику без четкого сигнала из Белого дома.

В своем письме Кинг прямо признал, что из-за новых ограничений ICE потеряет много потенциальных целей для арестов.

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