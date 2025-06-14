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В Instagram появилась функция, о которой разработчиков просили больше всего

  • 14.06.2025, 12:17
  • 1,172
В Instagram появилась функция, о которой разработчиков просили больше всего

Функцию начали тестировать еще в 2022 году.

Сервис Instagram представил одну из самых долгожданных функций среди пользователей – возможность менять порядок постов в профиле. Функцию начали тестировать еще в 2022-м, но запуск откладывали, пишет TechCrunch.

До сих пор публикации в профиле появлялись в хронологическом порядке и закрепление сообщения было единственным способом сохранить старый контент в верхней части.

Изменять порядок постов можно будет простым перетаскиванием – для этого достаточно нажать кнопку редактирования профиля и активировать режим настройки сетки. Обновление станет доступным для всех пользователей в ближайшие недели.

Instagram также тестирует формат «тихих» публикаций – они отображаются в профиле пользователя, но не видны подписчикам. По словам разработчиков, эта опция призвана снизить тревожность при публикации и подойдет тем, кто хочет развивать профиль «без давления» на вовлеченность.

Напомним, ранее в этом году Instagram увеличил продолжительность Reels до 3 минут. Изначально компания хотела сделать «рилсы» по 10 минут, но от этого решили отказаться.

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