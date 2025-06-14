Иран подтвердил гибель еще двух высокопоставленных генералов 14.06.2025, 12:20

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Названы их фамилии и должности.

В результате израильских ударов в пятницу, 13 июня, погибли два высокопоставленных иранских генерала.

Об этом сообщает иранское государственное телевидение, сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что погибли генерал Голамреза Мехраби — заместитель начальника разведки генерального штаба вооруженных сил, и генерал Мехди Раббани — заместитель начальника оперативного управления.

Ранее агентство Reuters писало, что по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров, в том числе глава революционной гвардии и командующий аэрокосмическими силами, погибли в результате израильских ударов.

Ночью и утром в пятницу, 13 июня, Израиль нанес ряд авиаударов по Ирану, целью которых были объекты ядерной программы Ирана и военное руководство страны.

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