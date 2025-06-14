ВСУ расчищают путь: Украина готовит более мощный удар по Крымскому мосту 14.06.2025, 12:42

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Военный эксперт раскрыл подробности.

Силы обороны Украины постепенно подбираются к Крымскому мосту, уничтожая российские средства противовоздушной обороны. Об этом рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXI», капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук в эфире «Еспресо».

По его словам, Украина пытается прорвать коридор во вражеской ПВО, чтобы атаковать города большим количеством ракет и беспилотников.

«Силы обороны Украины еще не добрались до Крымского моста. Впрочем, очевидно, что к нему подбираются. Каждый раз, когда украинские средства поражения бьют по российским аэродромам в оккупированном Крыму - Бельбек, Новофедоровке, Саках, Джанкое, а также по пусковым установкам на Тарханкуте и Фиоленте, то это означает, что наши Силы обороны в очередной раз прорывают коридор в российской противовоздушной обороне в Крыму», - отметил Лакийчук.

Кроме того, подчеркнул он, ВСУ постоянно работают над тем, что уничтожить российскую противовоздушную оборону во временно оккупированном Крыму, чтобы проводить атаки вглубь территории полуострова.

«Это локальная операция. Когда эти объекты поражаются, то это означает, что через неделю, а возможно, и раньше, украинские дроны и ракеты полетят гораздо дальше», - добавил эксперт.

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