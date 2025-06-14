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Лукашисты пошли по баням и саунам по всей Беларуси

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  • 14.06.2025, 12:48
  • 3,730
Лукашисты пошли по баням и саунам по всей Беларуси

Стало известно, что искали.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси отчиталось о совместных с облисполкомами рейдах по банным комплексам, баням и саунам по всей стране. По информации ведомства, проверили больше 90 объектов и в 55% нашли нарушения законодательства, пишет «Телеграф».

По баням и саунам представители МАРТ и местных властей ходили в апреле, мае и июне. «Наиболее характерным» нарушением в министерстве назвали «недоведение до потребителя бытовых услуг информации, предусмотренной законодательством».

Еще проверяющие увидели продажу в банях, саунах, банных комплексах просрочки. Виновных пообещали привлечь к административной ответственности.

«Кроме того, в бане общего пользования г. Ветки с потребителей взимали плату за помывку одного человека выше установленного предела: вместо допустимых 4,50 руб. просили 5,50 руб.», — привели пример нарушения в МАРТ.

А в Витебске в бане ООО «Корона Трейд», как утверждают в ведомстве, тарифы были больше допустимых почти в два раза: за два часа посещения, по данным МАРТ, просили 16 рублей вместо разрешенных 8, а за душевые услуги — 11 вместо 7,5 рубля.

Организациям выдали предписания об устранении нарушений и приведении тарифов в соответствие с законами.

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