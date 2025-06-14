Лукашисты пошли по баням и саунам по всей Беларуси

Лукашисты пошли по баням и саунам по всей Беларуси6
- 14.06.2025, 12:48
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Стало известно, что искали.
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси отчиталось о совместных с облисполкомами рейдах по банным комплексам, баням и саунам по всей стране. По информации ведомства, проверили больше 90 объектов и в 55% нашли нарушения законодательства, пишет «Телеграф».
По баням и саунам представители МАРТ и местных властей ходили в апреле, мае и июне. «Наиболее характерным» нарушением в министерстве назвали «недоведение до потребителя бытовых услуг информации, предусмотренной законодательством».
Еще проверяющие увидели продажу в банях, саунах, банных комплексах просрочки. Виновных пообещали привлечь к административной ответственности.
«Кроме того, в бане общего пользования г. Ветки с потребителей взимали плату за помывку одного человека выше установленного предела: вместо допустимых 4,50 руб. просили 5,50 руб.», — привели пример нарушения в МАРТ.
А в Витебске в бане ООО «Корона Трейд», как утверждают в ведомстве, тарифы были больше допустимых почти в два раза: за два часа посещения, по данным МАРТ, просили 16 рублей вместо разрешенных 8, а за душевые услуги — 11 вместо 7,5 рубля.
Организациям выдали предписания об устранении нарушений и приведении тарифов в соответствие с законами.