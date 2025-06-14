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В Польше дешевеют топливо и транспорт

  • 14.06.2025, 13:10
В Польше дешевеют топливо и транспорт

Инфляция в стране замедляется.

В мае инфляция в Польше составила 4%, снизившись на 0,3% по сравнению с апреле. Эксперты отмечают замедление роста цен благодаря удешевлению транспорта и топлива, однако в сфере услуг — особенно гостиничной и коммунальной — продолжается подорожание. На стоимость топлива также повлияла напряженность на Ближнем Востоке, сообщает «Польское радио».

Рост цен на товары и услуги в Польше замедляется. В мае инфляция составила 4%, и это на 0,3% меньше, чем в апреле, следует из последних данных Главного статистического управления Польши.

Аналитик и управляющий Polaris FIZ Давид Чопек отмечает, что рост цен наблюдается, в основном, в сфере услуг. Положительное снижение наблюдается на транспорте:

«Подорожали услуги, связанные, например, с гостиницами, гастрономией, а также с использованием жилья и ценами на энергию. Что касается того, что подешевело больше всего, то это, в первую очередь, товары и услуги, связанные с транспортом. Мы наблюдаем самую низкую цену на топливо за многие месяцы, и это сказывается на уровне инфляции».

Эксперт также отмечает, что атаки Израиля на Иран отразились на ситуации на финансовых рынках и на росте цен на нефть. На данный момент пятипроцентный рост цен на нефть привел к росту цен на автозаправочных станциях в Польше примерно на двадцать грошей за литр.

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