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Белорус Илья Протас стал финалистом приза за спортивное поведение CHL 2024/2025

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  • 14.06.2025, 13:12
Белорус Илья Протас стал финалистом приза за спортивное поведение CHL 2024/2025
Илья Протас

Эта награда вручается за высокие стандарты джентльменского поведения на льду.

Белорусский нападающий «Виндзора» Илья Протас, вошел в тройку финалистов приза за спортивное поведение – CHL Fair Play Award.

Эта награда вручается игроку, демонстрирующему высокие стандарты фэйр-плей и джентльменского поведения на льду, играющего на высоком уровне, пишет «Трибуна».

Беларус не завоевал приз: лауреатом 2025 года стал Беркли Каттон из «Спокан Чифс».

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