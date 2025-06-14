Белорус Илья Протас стал финалистом приза за спортивное поведение CHL 2024/2025

Белорус Илья Протас стал финалистом приза за спортивное поведение CHL 2024/20251
- 14.06.2025, 13:12
Эта награда вручается за высокие стандарты джентльменского поведения на льду.
Белорусский нападающий «Виндзора» Илья Протас, вошел в тройку финалистов приза за спортивное поведение – CHL Fair Play Award.
Эта награда вручается игроку, демонстрирующему высокие стандарты фэйр-плей и джентльменского поведения на льду, играющего на высоком уровне, пишет «Трибуна».
Беларус не завоевал приз: лауреатом 2025 года стал Беркли Каттон из «Спокан Чифс».