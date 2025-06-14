Белорус Илья Протас стал финалистом приза за спортивное поведение CHL 2024/2025 1 14.06.2025, 13:12

Илья Протас

Эта награда вручается за высокие стандарты джентльменского поведения на льду.

Белорусский нападающий «Виндзора» Илья Протас, вошел в тройку финалистов приза за спортивное поведение – CHL Fair Play Award.

Эта награда вручается игроку, демонстрирующему высокие стандарты фэйр-плей и джентльменского поведения на льду, играющего на высоком уровне, пишет «Трибуна».

Беларус не завоевал приз: лауреатом 2025 года стал Беркли Каттон из «Спокан Чифс».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com