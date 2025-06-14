Израиль ликвидировал восемь ключевых генералов Ирана 14.06.2025, 13:28

Это может кардинально изменить баланс сил на Ближнем Востоке.

Израиль нанес сокрушительный удар по руководству Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана. Подтверждена гибель ключевых генералов, пишет Clash Report .

По данным издания, в результате масштабных израильских ударов погибли высокопоставленные командиры КСИР и руководства вооруженных сил Ирана. Это один из самых серьезных ударов по военному командованию Исламской Республики за последние десятилетия.

Кто погиб:

Генерал Голамали Рашид - руководитель оперативного штаба «Хатам аль-Анбия», главного стратегического центра иранской армии;

Генерал Мохаммад Хоссейн Багери - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана;

Генерал Хоссейн Салами - командующий КСИР, одна из самых влиятельных фигур в иранской политике и безопасности;

Генерал Амир Али Хаджизаде - командующий Воздушно-космическими силами КСИР, которые ответственны за ракетную программу Ирана;

Генерал Мехди Рабани - заместитель начальника оперативного управления ВС;

Генерал Голамреза Мехраби - заместитель начальника разведки иранской армии;

Бригадный генерал Давуд Шехиян - руководитель службы противовоздушной обороны КСИР;

Бригадный генерал Масуд Шанеи - начальник штаба, командующий одним из ключевых подразделений КСИР.

Если информация окончательно подтвердится по официальным каналам, это станет беспрецедентным ударом по руководящему ядру иранского военного истеблишмента. Гибель сразу нескольких генералов, в частности Хоссейна Салами, который лично координировал внешние операции КСИР в Сирии, Ливане и Йемене, может иметь цепную реакцию во всем регионе.

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