Израиль ликвидировал восемь ключевых генералов Ирана
- 14.06.2025, 13:28
Это может кардинально изменить баланс сил на Ближнем Востоке.
Израиль нанес сокрушительный удар по руководству Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана. Подтверждена гибель ключевых генералов, пишет Clash Report .
По данным издания, в результате масштабных израильских ударов погибли высокопоставленные командиры КСИР и руководства вооруженных сил Ирана. Это один из самых серьезных ударов по военному командованию Исламской Республики за последние десятилетия.
Кто погиб:
Генерал Голамали Рашид - руководитель оперативного штаба «Хатам аль-Анбия», главного стратегического центра иранской армии;
Генерал Мохаммад Хоссейн Багери - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана;
Генерал Хоссейн Салами - командующий КСИР, одна из самых влиятельных фигур в иранской политике и безопасности;
Генерал Амир Али Хаджизаде - командующий Воздушно-космическими силами КСИР, которые ответственны за ракетную программу Ирана;
Генерал Мехди Рабани - заместитель начальника оперативного управления ВС;
Генерал Голамреза Мехраби - заместитель начальника разведки иранской армии;
Бригадный генерал Давуд Шехиян - руководитель службы противовоздушной обороны КСИР;
Бригадный генерал Масуд Шанеи - начальник штаба, командующий одним из ключевых подразделений КСИР.
Если информация окончательно подтвердится по официальным каналам, это станет беспрецедентным ударом по руководящему ядру иранского военного истеблишмента. Гибель сразу нескольких генералов, в частности Хоссейна Салами, который лично координировал внешние операции КСИР в Сирии, Ливане и Йемене, может иметь цепную реакцию во всем регионе.