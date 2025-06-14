«Работа руками стабильна и надежна» 14.06.2025, 13:42

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иллюстративное фото

Белорус проработал сантехником более 25 лет и создал собственное мобильное приложение.

Александр работает сантехником уже более 25 лет – в профессии с 1998 года. В 2012 году переехал в Минск, работал на стройке жилых домов монтажником сантехсистем. А сейчас даже создал свое собственное приложение DaTeX.

О своем опыте мужчина рассказал devby.io.

Приложение, которое подсказывает, когда пора проводить техобслуживание

– Идея и функционал DaTeX родились на основе моего богатого профессионального опыта. Я долго искал нечто похожее, чтобы использовать в личном бизнесе, но не нашел. Поэтому решил придумать свое.

Обычно монтажники где-то записывают информацию о своих объектах: когда нужно менять фильтры, проводить промывку и т. д. Но такие записи молчаливы. Они не напомнят вовремя о техобслуживании, не помогут согласовать удобное время для мастера и заказчика для проведения работ, не подскажут, какие именно запчасти ставились, например, год назад. И тем более не подскажут все это владельцу недвижимости.

А мое приложение DATeX все это может. Оно помогает не доводить оборудование до поломок, продлевает срок его службы и облегчает жизнь владельцам.

Вы можете возразить: для таких целей можно использовать CRM. Но это гораздо дороже, и ни одна CRM не оповестит собственников домов или квартир о предстоящих работах и не даст доступ к архиву выполненных работ.

Как зарабатывает приложение

– Новые пользователи получают один бесплатный «слот» – это значит, что мастер может подключить к себе одного клиента бесплатно. И этот клиент будет получать напоминания о запланированных работах, подтверждать их выполнение и так далее. За следующих клиентов нужно будет доплачивать: самый дорогой вариант – 1,5 рубля за один аккаунт в месяц.

Согласитесь, сумма абонентской платы настолько маленькая, что ее не жалко потратить: например, если за полгода «потеряно» 8-9 рублей, а техобслуживание квартиры стоит, например, 100 рублей, выгода очевидна.

Благодаря небольшой стоимости мастер более свободен в выборе клиентов. Именно он решает, кого пригласить к себе на техобслуживание.

Прошло время, когда заказчики выбирали нас по принципам «кто дешевле» и «кто раньше» (из-за этого было очень много некачественной работы). Я предлагаю мастерам самим поработать с клиентом. Если все пошло хорошо – слот окупается, если нет – потери почти незаметны.

Я создаю продукт за свои накопления – а они, к сожалению, не безграничны. Отвечаю за бизнес-идею и видение продукта, а разработкой занимаются подрядчики. Кстати, их я искал, в том числе, и среди своих клиентов (программисты тоже строят дома и хотят жить в тепле). Нашел компанию, которую рекомендовала мне моя бухгалтерка.

Сейчас продукт готов на 90%. Мы фиксим баги, допиливаем детали некоторых функций. Пока клиентов немного, но приложение само по себе настроено на игру вдолгую. Пока коллеги могут тестировать бесплатный аккаунт из базового варианта приложения.

«Работа руками стабильна и надежна»

– Сейчас я занимаюсь монтажом инженерных систем для частных домов и квартир. Если говорить проще, то монтирую системы отопления, водоснабжения, водоотведения, канализации, вентиляции, кондиционирования, увлажнения, автоматических поливов.

За свою профессиональную деятельность я как один, так и в составе команд с коллегами участвовал и побеждал во многих профессиональных конкурсах в Беларуси, России и Украине. Сотрудничаю со многими компаниями по проектированию и дизайну. Лично знаком с руководителями очень многих представительств компаний-производителей.

Работа руками действительно довольно стабильна и надежна. Но лишь в том случае, если относиться к своим заказчикам с полным уважением, без попыток «срубить» быстрых денег и сменить номер телефона.

Потому что у нас самое главное – репутация. Только так можно удержаться на этом рынке и прирастать постоянными клиентами. Это очень стабильный рынок, ведь все хотят жить лучше, строить новые дома, покупать квартиры.

Да, физический труд не щадит наше здоровье. Когда был молодой и горячий, мог на коленях отработать объект без особых последствий. Иногда даже стены резал без респиратора и очков. Намного меньше думал про здоровье. Но с годами люди становятся мудрее. В последние годы использую наколенники, очки, наушники, маски, каски, перчатки и прочие СИЗы.

Репутация – это главное

– Никакой искусственный интеллект или роботы нас не заменят, поэтому за востребованность профессии не боюсь. В этой сфере можно хорошо заработать, главное – репутация и соблюдать законодательство. Это важно, потому что все сейчас прозрачно и отследить доходы не составляет труда.

Несмотря на то, что клиентов хватает, периодически я рекламирую свое ИП через Instagram, много заказов приходит по «сарафану». Но в прошлом квартале целиком посвятил себя новому проекту DaTeX и поэтому впервые за многие годы своей предпринимательской деятельности подал нулевую декларацию. Времени на физический труд совсем не оставалось.

Сейчас сезон в разгаре, и приходится проявлять чудеса эквилибристики – и в физической, и в интеллектуальной деятельности.

Сантехника и технологии

– Главные технологии, которые я использую, – моя база знаний. У меня не только практический опыт, сейчас оканчиваю (заочно) БНТУ по специальности «Водоснабжение и водоотведение» с квалификацией «инженер-строитель». Век живи – век учись.

Многие солидные компании имеют свои мобильные приложения по подбору оборудования. Это отличные помощники для монтажников. Например, Grundfos помогает подобрать насосы; Reflex – расширительные баки для систем отопления или водоснабжения; REHAU и Tech создали первоклассные приложения для систем автоматики отопления.

Квалифицированные монтажники всегда пользуются такими помощниками. Жаль, что некоторые компании, уходя с рынка, закрыли и доступ к своим приложениям. Я надеюсь, что мое приложение станет добрым помощником коллегам-монтажникам и их заказчикам.

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