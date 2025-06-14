Израиль нанес новые удары по Ирану 14.06.2025, 13:46

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В ЦАХАЛ заявили, что «путь к Тегерану проложен».

В Иране в субботу, 14 июня, прогремели взрывы. При этом военное руководство Израиля заявило о новых ударах по Тегерану.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Сегодня взрывы прогремели в иранском городе Табриз, на северо-западе страны. Там заметили дым.

Иранские СМИ пишут о новой атаке Израиля. В сети отмечают, что взрывы якобы прогремели в районе НПЗ в Табризе.

До этого начальник штаба армии обороны Израиля Эяль Замир и командующий ВВС Израиля Томер Бар заявили, что «путь к Тегерану проложен».

«Согласно планам, истребители ВВС начнут наносить удары по целям в Тегеране», - сказали израильские военные.

По словам представителей армии обороны Израиля, будут продолжаться удары по иранским ядерным и военным объектам, пусковым установкам баллистических ракет, а также по военным чиновникам и ученым-ядерщикам.

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