Президент Польши застрял в Сингапуре из-за массированных обстрелов Израиля и Ирана 14.06.2025, 13:48

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АНДЖЕЙ ДУДА

Рейс пришлось перенести.

Президент Польши Анджей Дуда застрял в Сингапуре из-за обострения ситуации между Израилем и Ираном. Его рейс пришлось перенести.

Об этом сообщает Polsat News.

Дуда и его жена с 9 июня находятся в Юго-Восточной Азии. Президентская чета Польши посетила Малайзию и Сингапур. Андей Дуда провел встречи с политиками и принял участие в открытии Бизнес-форума Польша-Сингапур.

Президент Польши должен был возвращаться из Азии в пятницу, 13 июня. Самолет должен был отправиться до обеда и лететь через Египет. Однако эскалация на Ближнем Востоке изменила планы.

Канцелярия президента сообщила о необходимости изменения маршрута, поэтому рейс был задержан на более длительное время.

Polsat News узнало, что удалось разработать альтернативный маршрут, самолет Дуды должен вылететь в течение нескольких часов.

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