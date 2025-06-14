Пугало задымилось и завалилось набок Владимир Пастухов

14.06.2025, 14:20

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Случившееся добавляет неопределенности в размышления кремлевских мудрецов.

Израильский удар по Ирану выглядит хоть и крайне рискованной, но рациональной и, видимо, неизбежной при сложившихся обстоятельствах акцией. Вопрос об агрессии после всего того, что было между Ираном и Израилем за последние годы, в данном случае не стоит.

С учетом роли Ирана в организации атаки 7 октября можно утверждать, что война длится почти два года и была объявлена Израилю. Честно говоря, возможно, нужно было вообще упустить промежуточные стадии.

Попытка резать кошке хвост по частям как раз и породила ту самую движуху в Европе, которая теперь угрожает Израилю не меньше, чем сам Иран.

Выделю один аспект проблемы, который, на мой взгляд, остался не до конца раскрытым: гамма чувств в Кремле.

Она сложная. Не то чтобы аятоллы были России братьями (Грибоедова по обе стороны «моста дружбы» никто не забыл), но это был важный пиар-союзник, который внутри страны создавал иллюзию чуть ли не нового военного союза типа «Варшавского договора», а вовне был удобным пугалом для доверчивых трампов.

И вдруг пугало задымилось и как-то не по-хорошему завалилось набок. Воевать за него и неохота, и нечем (да особенно и некем), но объясняться как-то придется.

Еще хуже обстоит дело с Трампом. К нему вроде тоже приспособились: наедет-отъедет. Одним словом, возвратно-поступательный президент, так и мелькает. Ничего супервыдающегося от него на самом деле не ждали. И вдруг раз – и «в дамки». Правда, на спине у Нетаньяху, но это уже детали.

То есть – как теперь оценивать весь этот словесный мусор про то, что он накажет Россию и Путина, если они не продемонстрируют волю к миру? Как прежде – в соответствии со сложившейся репутацией Трампа, как пустой треп, или по-новому, с учетом «пердимонокля», который Израиль не без поддержки США устроил в Тегеране? А вдруг смогут повторить?

Думаю, случившееся добавляет неопределенности в размышления кремлевских мудрецов и заставляет их думать «out of the box». Соответственно, повысится и нервозность, что скажется на функционировании переговорного процесса между Россией и Украиной (фактически – между Москвой и несколькими ключевыми европейскими игроками).

Владимир Пастухов, «Телеграм»

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