закрыть
14 июня 2025, суббота, 15:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Назван точный возраст, когда люди начинают превращаться в своих родителей

1
  • 14.06.2025, 14:22
  • 4,108
Назван точный возраст, когда люди начинают превращаться в своих родителей

У женщин это происходит раньше.

Все люди в какой-то момент времени теряют беззаботное отношение своей юности и начинают вести себя более вдумчиво и сдержанно, по сути превращаясь в более молодую версию своих родителей. Как пишет YourTango, благодаря новому исследованию теперь известен точный возраст, когда происходит это превращение.

Согласно опросу, проведенному британской компанией M&S Credit Card, средний возраст составляет 43 года. Джорджия Ламберт, которая освещала опрос для The Times, сказала, что женщины начинают проявлять признаки превращения в своих родителей немного раньше, в 42 года, в то время как мужчины чаще всего становятся похожими на своих родителей к 45 годам.

Однако стать больше похожим на своих родителей — не обязательно плохо. Так, 27% респондентов опроса заявили, что считают способы, которыми они становятся все более похожими на своих родителей, «забавными». Еще 58% определенно замечали такое поведение у своих партнеров, а 95% заявили, что оно ухудшается с возрастом.

Явные признаки превращения в своих родителей

Среди основных признаков участники опроса отмечали жалобы на погоду - 36% опрошенных. На втором месте - легкое засыпание на диване - 33%. На третьем месте - выбор удобной одежды — 31%. Также в пятерке основных признаков – ложиться спать до 22:00, и слышать от окружающих, что вы похожи на своих родителей - оба по 27%.

Важно помнить, что этот опрос был проведен в шутку, и утверждение о том, что жалобы на погоду — это признак того, что вы становитесь похожими на своих родителей, вряд ли является показателем того, действительно ли вы собираетесь следовать их примеру.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

За что режим убивает Викторию Кульшу
За что режим убивает Викторию Кульшу Ирина Халип
Как ответить Орбану
Как ответить Орбану Петр Олещук
Фронтовые сводки российского тыла
Фронтовые сводки российского тыла Владимир Халип
Зачем Кремль раздувает скандал
Зачем Кремль раздувает скандал Иван Яковина