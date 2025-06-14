Израиль нанес новые удары по объектам на северо-западе Ирана
- 14.06.2025, 14:32
- 1,364
Там расположены ключевые военные базы.
Иранские СМИ сообщают о новых израильских ударах по городам на западе и северо-западе страны, где расположены ключевые оборонительные объекты и военные базы.
Об этом сообщает The Times of Israel.
גל תקיפות ישראלי כעת בתבריז בצפון איראן@Doron_Kadosh pic.twitter.com/x0ZsFiNJWh— גלצ (@GLZRadio) June 14, 2025
Отмечается, что в частности, речь идет об атаках на северо-западный город Тебриз, а также по частям западных провинций Лорестан, Хамедан и Керманшах.
Два человека погибли в результате израильской атаки на ракетную базу в Ассадабаде на западе Ирана, сообщают иранские новостные сайты.