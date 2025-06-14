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Израиль нанес новые удары по объектам на северо-западе Ирана

  • 14.06.2025, 14:32
  • 1,364
Израиль нанес новые удары по объектам на северо-западе Ирана

Там расположены ключевые военные базы.

Иранские СМИ сообщают о новых израильских ударах по городам на западе и северо-западе страны, где расположены ключевые оборонительные объекты и военные базы.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что в частности, речь идет об атаках на северо-западный город Тебриз, а также по частям западных провинций Лорестан, Хамедан и Керманшах.

Два человека погибли в результате израильской атаки на ракетную базу в Ассадабаде на западе Ирана, сообщают иранские новостные сайты.

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