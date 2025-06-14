В Лондоне проходит парад Trooping the Color в честь короля Чарльза 14.06.2025, 14:39

Король празднует день рождения два раза в году.

Члены королевской семьи Великобритании собрались в Лондоне на Trooping the Colour, ежегодное публичное празднование дня рождения короля Чарльза. Это третий раз, когда король Чарльз удостоен этой традиции за время своего правления, пишет nv.ua.

Принц Уильям и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон присоединились к королевской семье на параде: принц Уэльский ехал верхом на лошади, а принцесса Кэтрин заняла место в карете с тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Толпы выстроились вдоль улиц Лондона, чтобы поприветствовать членов королевской семьи.

Пока принц Уильям ехал верхом на лошади, принцесса Уэльская сидела в карете с наследниками и широко улыбалась, разделяя милый момент с принцессой Шарлоттой. Принц Джордж и принц Луи были одеты в одинаковые костюмы и сидели напротив. Процессию возглавляла карета, в котором ехали герцогиня Эдинбургская Софи и вице-адмирал сэр Тим Лоуренс (муж принцессы Анны).

Король Чарльз празднует день рождения два раза: его фактический день рождения 14 ноября и его официальный день рождения в третью субботу июня, в день Trooping the Colour (военный парад, который дает монарху возможность осмотреть свои личные войска). Из-за продолжающегося лечения рака король Чарльз III не ехал верхом на лошади, а проехался в карете с королевой Камиллой. После парада члены королевской семьи соберутся на балконе Букингемского дворца, чтобы наблюдать пролет королевских ВВС.

Король Чарльз попросил почтить минутой молчания память 242 пассажира и членов экипажа, погибших в результате крушения Boeing 787 Dreamliner. На борту находилось 53 гражданина Великобритании. С черными нарукавными повязками на параде были принц Уэльский, принцесса Анна и герцог Эдинбургский.

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