В Беларуси резко вырастет один из штрафов?2
- 14.06.2025, 14:56
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Предложение было озвучено сегодня.
Директор Боровлянского спецлесхоза (Минский район) Александр Миронович в разговоре с первым замглавы Министерства лесного хозяйства Андреем Карасем предложил «значительно ужесточить» штрафы за выброс мусора в лесу. По мнению Мироновича, взыскание за это должно быть как минимум 50 базовых величин (2100 рублей сейчас), пишет «Телеграф».
«Нужно значительно ужесточать законодательство за выброс мусора в лесной фонд. Предупреждения не работают, как и штрафы в размере нескольких базовых. Старт должен начинаться от 50 базовых величин, тогда будет и другое отношение граждан», — считает глава Боровлянского спецлесхоза.
По действующей норме в КоАП Беларуси, за загрязнение леса отходами, или сточными водами, или другим способом физлица могут получить штраф в размере до 10 базовых величин (до 420 рублей сейчас). За это же нарушение штраф для индивидуального предпринимателя больше – до 25 базовых (до 1050 рублей), для юрлица – до 50 базовых величин (до 2100 рублей). Это прописано в ч. 1 ст. 16.22 КоАП.
По словам Мироновича, летом чуть ли не весь лесхоз занимается уборкой мусора, что, продолжил он, отвлекает его подчиненных от других важных задач. В Telegram-канале Минлесхоза пояснили, что на обслуживании Боровлянского спецлесхоза находятся сразу семь пляжей. Кроме уборки мусора, там нужно косить траву, ставить урны, беседки и не только.