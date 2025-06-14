закрыть
14 июня 2025, суббота, 15:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси резко вырастет один из штрафов?

2
  • 14.06.2025, 14:56
  • 2,452
В Беларуси резко вырастет один из штрафов?

Предложение было озвучено сегодня.

Директор Боровлянского спецлесхоза (Минский район) Александр Миронович в разговоре с первым замглавы Министерства лесного хозяйства Андреем Карасем предложил «значительно ужесточить» штрафы за выброс мусора в лесу. По мнению Мироновича, взыскание за это должно быть как минимум 50 базовых величин (2100 рублей сейчас), пишет «Телеграф».

«Нужно значительно ужесточать законодательство за выброс мусора в лесной фонд. Предупреждения не работают, как и штрафы в размере нескольких базовых. Старт должен начинаться от 50 базовых величин, тогда будет и другое отношение граждан», — считает глава Боровлянского спецлесхоза.

По действующей норме в КоАП Беларуси, за загрязнение леса отходами, или сточными водами, или другим способом физлица могут получить штраф в размере до 10 базовых величин (до 420 рублей сейчас). За это же нарушение штраф для индивидуального предпринимателя больше – до 25 базовых (до 1050 рублей), для юрлица – до 50 базовых величин (до 2100 рублей). Это прописано в ч. 1 ст. 16.22 КоАП.

По словам Мироновича, летом чуть ли не весь лесхоз занимается уборкой мусора, что, продолжил он, отвлекает его подчиненных от других важных задач. В Telegram-канале Минлесхоза пояснили, что на обслуживании Боровлянского спецлесхоза находятся сразу семь пляжей. Кроме уборки мусора, там нужно косить траву, ставить урны, беседки и не только.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

За что режим убивает Викторию Кульшу
За что режим убивает Викторию Кульшу Ирина Халип
Как ответить Орбану
Как ответить Орбану Петр Олещук
Фронтовые сводки российского тыла
Фронтовые сводки российского тыла Владимир Халип
Зачем Кремль раздувает скандал
Зачем Кремль раздувает скандал Иван Яковина