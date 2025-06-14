Соратник Трампа поставил на место главу Кремля
- 14.06.2025, 15:12
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Россия выглядит цинично.
Страна-оккупант Россия, которая дает так называемые правовые советы по применению силы, выглядит цинично, в том числе, и для самих россиян. Израиль защищает свое существование, в то время как Кремль ведет варварскую войну против соседнего государства.
Об этом заявил соратник Трампа, сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм.
В соцсети X он прокомментировал заявление Путина о «неспровоцированной» и «неприемлемой» атаке Израиля на Иран.
«Путинская Россия, которая дает юридические советы по применению силы, выглядит довольно цинично даже для самих россиян. Израиль защищает само свое существование. Россия же ведет варварское вторжение в соседнюю страну», - возмущенно сказал сенатор.
Также Линдси Грэм обратился к Китаю и Индии. Политик предупредил: если Пекин и Нью-Дели продолжат поддержку войны Путина, то «виновных будут искать только у себя».