Украина и РФ провели четвертый обмен пленными за неделю 1 14.06.2025, 15:50

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Большинство освобожденных сегодня украинских воинов — офицеры.

Украина и Россия в субботу, 14 июня, провели новый обмен пленными. Это уже четвертый обмен за неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

Как отметил глава государства, среди освобожденных много тех, кто был в плену еще с 2022 года. Это воины ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В Коордштабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что домой вернули военных, имеющих ранения и проблемы со здоровьем. Значительная часть освобожденных сегодня защитников попала в плен во время обороны Мариуполя.

Большинство освобожденных сегодня воинов - офицеры. Также часть освобожденных - моложе 25 лет.

Домой возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском и Курском направлениях.

Фото: t.me/Koord_shtab

Фото: t.me/Koord_shtab

Как сообщил омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец, самому старшему из возвращенных воинов - 63 года, самому молодому - 21 год. Среди освобожденных есть те, которые считались пропавшими без вести.

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