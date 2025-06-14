Украина и РФ провели четвертый обмен пленными за неделю

Украина и РФ провели четвертый обмен пленными за неделю1
- 14.06.2025, 15:50
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Большинство освобожденных сегодня украинских воинов — офицеры.
Украина и Россия в субботу, 14 июня, провели новый обмен пленными. Это уже четвертый обмен за неделю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.
Как отметил глава государства, среди освобожденных много тех, кто был в плену еще с 2022 года. Это воины ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.
В Коордштабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что домой вернули военных, имеющих ранения и проблемы со здоровьем. Значительная часть освобожденных сегодня защитников попала в плен во время обороны Мариуполя.
Большинство освобожденных сегодня воинов - офицеры. Также часть освобожденных - моложе 25 лет.
Домой возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском и Курском направлениях.
Как сообщил омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец, самому старшему из возвращенных воинов - 63 года, самому молодому - 21 год. Среди освобожденных есть те, которые считались пропавшими без вести.