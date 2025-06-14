Так жила интеллигенция в БССР: в Минске продают квартиру, где время застыло 14.06.2025, 15:27

Жилье находится в «красном доме» на улице Танка.

Давно у нас не было квартир в известных домах, в которых остановилось время. И вот, оказывается, такая есть в продаже в том самом длинном красном доме на Танка, где селилась интеллигенция БССР, пишет (realt.by https://realt.by/news/article/43487/).

Этот километровый дом на Танка (раньше — на Танковой) называют Красным. Но на самом деле, это разные дома, которые примыкают друг к другу. Их строили с середины 70-х и до конца 80-х по чешскому или улучшенному проекту.

Для них характерны просторные планировки с большими кухнями, в квартирах могло быть несколько лоджий. В этих домах жили представители номенклатуры, научные сотрудники и творческая интеллигенция. Например, в доме № 10 с 1978 по 2003 год жил классик белорусской литературы Василь Быков. Кроме того, в одном из этих домов какое-то время также жил народный писатель БССР, известный драматург и сценарист Иван Шамякин.

Здесь, по адресу Танка, 36 корпус 1 (ближе к Тимирязева) на продажу выставили трешку на 61,52 квадрата на третьем этаже. Эта часть дома была построена последней — в 1988 году. И она, кстати, сейчас уже не красная, а желтая.

У квартиры вот такая планировка:

Планировка, конечно, необычная. Но необычно и то, что в квартире сохранился почти нетронутый интерьер 80-х.

В гостиной (а точнее в зале) — тот самый паркет, лакированная мебель и «стенка» с посудой и книгами. А еще — люстра с висюльками и двери со стеклянными вставками.

Еще одна стенка — в спальне. Здесь, кстати, как-то оказалась и школьная парта. Ковер на стене тоже имеется.

В еще одной спальне обстановка попроще, но антураж сохранен.

Кухня — это комната с наибольшим числом современных атрибутов. Это холодильник, плита и плоский телевизор.

Прихожая — немаленькая. Обратите внимание на красную обивку входной двери.

Санузел в квартире раздельный. А еще есть две лоджии.

За квартиру просят 109,9 тысячи долларов. Метр получается по 1786 долларов.

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