Так жила интеллигенция в БССР: в Минске продают квартиру, где время застыло
- 14.06.2025, 15:27
Жилье находится в «красном доме» на улице Танка.
Давно у нас не было квартир в известных домах, в которых остановилось время. И вот, оказывается, такая есть в продаже в том самом длинном красном доме на Танка, где селилась интеллигенция БССР, пишет (realt.by https://realt.by/news/article/43487/).
Этот километровый дом на Танка (раньше — на Танковой) называют Красным. Но на самом деле, это разные дома, которые примыкают друг к другу. Их строили с середины 70-х и до конца 80-х по чешскому или улучшенному проекту.
Для них характерны просторные планировки с большими кухнями, в квартирах могло быть несколько лоджий. В этих домах жили представители номенклатуры, научные сотрудники и творческая интеллигенция. Например, в доме № 10 с 1978 по 2003 год жил классик белорусской литературы Василь Быков. Кроме того, в одном из этих домов какое-то время также жил народный писатель БССР, известный драматург и сценарист Иван Шамякин.
Здесь, по адресу Танка, 36 корпус 1 (ближе к Тимирязева) на продажу выставили трешку на 61,52 квадрата на третьем этаже. Эта часть дома была построена последней — в 1988 году. И она, кстати, сейчас уже не красная, а желтая.
У квартиры вот такая планировка:
Планировка, конечно, необычная. Но необычно и то, что в квартире сохранился почти нетронутый интерьер 80-х.
В гостиной (а точнее в зале) — тот самый паркет, лакированная мебель и «стенка» с посудой и книгами. А еще — люстра с висюльками и двери со стеклянными вставками.
Еще одна стенка — в спальне. Здесь, кстати, как-то оказалась и школьная парта. Ковер на стене тоже имеется.
В еще одной спальне обстановка попроще, но антураж сохранен.
Кухня — это комната с наибольшим числом современных атрибутов. Это холодильник, плита и плоский телевизор.
Прихожая — немаленькая. Обратите внимание на красную обивку входной двери.
Санузел в квартире раздельный. А еще есть две лоджии.
За квартиру просят 109,9 тысячи долларов. Метр получается по 1786 долларов.