закрыть
14 июня 2025, суббота, 17:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Foreign Policy: Маска призывают лишить доступа к секретам США

  • 14.06.2025, 16:05
Foreign Policy: Маска призывают лишить доступа к секретам США

Миллиардер нарушает протоколы безопасности.

Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском привлек внимание к более серьезной проблеме — доступу миллиардера к чувствительной информации США, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

7 июня Washington Post сообщила, что подчиненные Маска в Департаменте государственной эффективности (DOGE) установили терминал Starlink на крыше правительственного здания, обойдя протоколы безопасности. Это позволяло передавать данные в обход систем контроля.

Через три дня The Wall Street Journal опубликовала материал о том, что министерство внутренней безопасности и Минюст США отслеживали перемещения иностранных граждан, посещавших резиденции Маска в 2022–2023 годах. Интерес правоохранителей к окружению миллиардера возник не вчера и указывает на озабоченность его международными связями.

У SpaceX есть контракт на сумму $1,8 млрд с Национальным разведывательным управлением (NRO), предполагающий строительство спутников-шпионов. Маск участвует в ряде проектов, имеющих важное значение для национальной безопасности, и его персональный доступ к засекреченной информации вызывает обеспокоенность в экспертной среде.

На фоне растущей напряженности даже ближайшие союзники Трампа, включая Стива Бэннона, публично призывают лишить Маска допуска к секретной информации. Учитывая масштабы его вовлеченности в стратегические проекты США, такие призывы уже трудно игнорировать.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

За что режим убивает Викторию Кульшу
За что режим убивает Викторию Кульшу Ирина Халип
Как ответить Орбану
Как ответить Орбану Петр Олещук
Фронтовые сводки российского тыла
Фронтовые сводки российского тыла Владимир Халип
Зачем Кремль раздувает скандал
Зачем Кремль раздувает скандал Иван Яковина