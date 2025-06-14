Foreign Policy: Маска призывают лишить доступа к секретам США 14.06.2025, 16:05

Миллиардер нарушает протоколы безопасности.

Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском привлек внимание к более серьезной проблеме — доступу миллиардера к чувствительной информации США, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

7 июня Washington Post сообщила, что подчиненные Маска в Департаменте государственной эффективности (DOGE) установили терминал Starlink на крыше правительственного здания, обойдя протоколы безопасности. Это позволяло передавать данные в обход систем контроля.

Через три дня The Wall Street Journal опубликовала материал о том, что министерство внутренней безопасности и Минюст США отслеживали перемещения иностранных граждан, посещавших резиденции Маска в 2022–2023 годах. Интерес правоохранителей к окружению миллиардера возник не вчера и указывает на озабоченность его международными связями.

У SpaceX есть контракт на сумму $1,8 млрд с Национальным разведывательным управлением (NRO), предполагающий строительство спутников-шпионов. Маск участвует в ряде проектов, имеющих важное значение для национальной безопасности, и его персональный доступ к засекреченной информации вызывает обеспокоенность в экспертной среде.

На фоне растущей напряженности даже ближайшие союзники Трампа, включая Стива Бэннона, публично призывают лишить Маска допуска к секретной информации. Учитывая масштабы его вовлеченности в стратегические проекты США, такие призывы уже трудно игнорировать.

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