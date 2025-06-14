Силы обороны Украины остановили российские войска на Сумском направлении 14.06.2025, 16:19

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Идут бои вдоль границы.

Силы обороны Украины остановили российских оккупантов на Сумском направлении, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами сегодня, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы выравниваем позицию на Сумском направлении. Что важно: там 53 тысячи русских. Бои там — вдоль границы. Враг остановлен. И максимальная глубина, на которой происходят бои, от границы 7 км. Чтобы люди также понимали, как далеко Сумы», — подчеркнул глава украинского государства.

По его словам, основные бои идут в районах Андреевки, Кондратьевки, Алексеевки и Константиновки.

«Не путайте с Константиновкой восточного направления. Юнаковка здесь также. Сегодня в Андреевке восстановлен контроль», — добавил президент Украины.

На Луганском направлении угрозу удалось устранить, сообщил Зеленский. По его словам, ожесточенные бои продолжаются в районе Константиновки, где ранее российские войска имели преимущество. Сейчас украинские Силы обороны продвигаются вдоль трассы.

«Там продвижения врага нет, но там жесткие бои. Днепровская область — тоже идут бои, продвижений на сегодня нет», — добавил Зеленский.

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