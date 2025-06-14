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Силы обороны Украины остановили российские войска на Сумском направлении

  • 14.06.2025, 16:19
  • 1,424
Силы обороны Украины остановили российские войска на Сумском направлении

Идут бои вдоль границы.

Силы обороны Украины остановили российских оккупантов на Сумском направлении, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами сегодня, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы выравниваем позицию на Сумском направлении. Что важно: там 53 тысячи русских. Бои там — вдоль границы. Враг остановлен. И максимальная глубина, на которой происходят бои, от границы 7 км. Чтобы люди также понимали, как далеко Сумы», — подчеркнул глава украинского государства.

По его словам, основные бои идут в районах Андреевки, Кондратьевки, Алексеевки и Константиновки.

«Не путайте с Константиновкой восточного направления. Юнаковка здесь также. Сегодня в Андреевке восстановлен контроль», — добавил президент Украины.

На Луганском направлении угрозу удалось устранить, сообщил Зеленский. По его словам, ожесточенные бои продолжаются в районе Константиновки, где ранее российские войска имели преимущество. Сейчас украинские Силы обороны продвигаются вдоль трассы.

«Там продвижения врага нет, но там жесткие бои. Днепровская область — тоже идут бои, продвижений на сегодня нет», — добавил Зеленский.

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