Силы обороны Украины остановили российские войска на Сумском направлении
- 14.06.2025, 16:19
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Идут бои вдоль границы.
Силы обороны Украины остановили российских оккупантов на Сумском направлении, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами сегодня, сообщает «Интерфакс-Украина».
«Мы выравниваем позицию на Сумском направлении. Что важно: там 53 тысячи русских. Бои там — вдоль границы. Враг остановлен. И максимальная глубина, на которой происходят бои, от границы 7 км. Чтобы люди также понимали, как далеко Сумы», — подчеркнул глава украинского государства.
По его словам, основные бои идут в районах Андреевки, Кондратьевки, Алексеевки и Константиновки.
«Не путайте с Константиновкой восточного направления. Юнаковка здесь также. Сегодня в Андреевке восстановлен контроль», — добавил президент Украины.
На Луганском направлении угрозу удалось устранить, сообщил Зеленский. По его словам, ожесточенные бои продолжаются в районе Константиновки, где ранее российские войска имели преимущество. Сейчас украинские Силы обороны продвигаются вдоль трассы.
«Там продвижения врага нет, но там жесткие бои. Днепровская область — тоже идут бои, продвижений на сегодня нет», — добавил Зеленский.