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В Беларусь из Польши смещаются атмосферные фронты

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  • 14.06.2025, 16:52
В Беларусь из Польши смещаются атмосферные фронты

Это скажется на погоде.

15 июня погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь ночью в юго-восточных районах сохранится влияние неустойчивой воздушной массы. Ожидается переменная облачность.

Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по юго-востоку страны небольшие кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +20..+26°С.

Атмосферное давление будет слабо падать.

16 июня сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, лишь днем в западных районах страны скажется влияние теплой неустойчивой воздушной массы. Ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь днем местами по западу страны кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью северо-западный, днем неустойчивый умеренный, днем местами по западу порывистый. Температура воздуха ночью +7..+12°С, днем +22..+28°С.

17 июня погодные условия будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с территории Польши, вслед за которыми начнут поступать прохладные воздушные массы с северо-запада Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Днем в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью по западной половине, днем во многих районах порывистый, днем при грозах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +10..+16°С, днем +17..+23°С, по юго-востоку до +25°С.

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