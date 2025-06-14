ЦАХАЛ: При первой атаке по Ирану уничтожено более 20 командиров высокого ранга 14.06.2025, 17:02

Включая главу разведывательного управления вооруженных сил Ирана.

В ходе превентивного удара по Ирану были уничтожены более 20 иранских командиров, включая главу разведывательного управления вооруженных сил и командующего подразделением КСИР, которое оперировало ракетами класса «земля-земля».

Глава разведывательного управления вооруженных сил Ирана Голам-Раджа Мерхаби отвечал за разведку иранского режима и считался самым высокопоставленным разведчиком в Иране, сообщают «Детали» со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.

Мерхаби принимал участие в подготовке атак на Израиль в прошлом и позапрошлом годах. Мерхаби также был значимой и весьма уважаемой фигурой в иранском режиме, близкой к начальнику штаба вооруженных сил Мохаммаду Хоссейну Бакери, который также был ликвидирован.

Командир дивизиона баллистических ракет Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Бакери руководил ракетными войсками наступательного назначения, вооруженных ракетами класса «земля-земля» и крылатыми ракетами большой дальности, представляющими серьезную угрозу для Государства Израиль.

Бакери принимал активное участие в процессе принятия военных решений в ходе иранских атак на Израиль в апреле и октябре 2024 года. Бакери был ликвидирован вместе с командующим ВВС Корпуса стражей исламской революции Амиром-Али Хаджизаде и несколькими другими высокопоставленными деятелями в подземном штабе в Тегеране.

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