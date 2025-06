В Дубае горел 67-этажный небоскреб

В Сеть попало видео масштабного пожара.

В Дубае вспыхнул масштабный пожар в 67-этажном небоскребе. Пламя охватило несколько этажей, а густой дым был виден из разных районов города, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The National.

Сейчас пожар потушили, но, как сообщается, что на это ушло около 6 часов. Более того, из здания пришлось эвакуировать почти 4 000 человек.

Following the containment of the fire and the safe evacuation of all residents, the smoke currently visible at the site is due to ongoing cooling operations as part of the firefighting process. Control measures remain in place and the situation is fully managed by the… pic.twitter.com/53vYEwyu1t