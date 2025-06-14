«Перекуп за 15 минут до встречи с покупателем» 3 14.06.2025, 17:31

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В Слуцке житель многоэтажки красил автомобиль прямо во дворе.

В Слуцке на улице Чехова, 47А засняли ситуацию, которая здорово всколыхнула интернет на этой неделе. Дело в том, что один из автолюбителей решил покрасить свой автомобиль прямо во дворе многоэтажки.

Мужчина подготовился к этому процессу: затянул свою Mazda пленкой, газетами закрыл шины. Он протянул краскопульт к автомобилю, а сам компрессор, похоже, находился где-то возле многоэтажного дома, – пишет «АвтоГродно».

Всю эту ситуацию заснял сосед, разместив запись в своем профиле TikTok. По записи не понятно, красил ли мужчина целый автомобиль, либо только правую сторону. Но его метод вызвал немало споров. За 4 дня запись просмотрели почти 700 000 зрителей.

Комментаторы сочувствовали владельцу Peugeot, которая стояла буквально в двух метрах от окрашиваемого автомобиля. Вполне вероятно, что аэрозоль от краскопульта разлеталась по ветру и попадала на соседние автомобили, особенно на Peugeot. Даже тонкий налет краски – серьезная проблема для чужого имущества.

Наверняка были вопросы и у жителей многоэтажки – краски, особенно автомобильные, выделяют токсичные испарения. Летом при открытых окнах это может стать испытанием для соседей.

Оставались вопросы и к качеству дворовой покраски.

Пыль, мошки, неравномерное нанесение – все это влияет на качество покраски. На открытом воздухе добиться хорошего результата крайне сложно.

Позитивные комментарии, конечно же, тоже были:

«Красавчик!!! Вы цены на автомалярку видели? Я тоже во дворе задул, есть мелкие соринки ну и пофиг, машина выглядит бомбезно, даже в цвет попал», – написал Евгений.

«Это когда позвонили покупатели и сказали, что выехали смотреть авто», – предположил Владимир.

«Перекуп за 15 минут до встречи с покупателем», – подумал Ram.

«На этих «Маздах» начнешь левую сторону красить , а на правой уже жуки пойдут», – говорит со знанием дела Dyc.

«Подскажите: до какого часа работают, не нашел информации. Надо подкрасить деталь», – написал Александр.

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