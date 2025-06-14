Россияне массово бегут из Крыма и жалуются на жизнь на полуострове 9 14.06.2025, 17:48

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Многие россияне, купившие жилье в оккупированном Крыму, уезжают оттуда после нескольких лет.

Россияне, которые массово скупали жилье в Крыму после оккупации в 2014 году, продают квартиры и возвращаются домой. Как говорится в материале Oboz.ua, причинами этого стало нежелание жить рядом с военными, страх попасть под взрыв, а также отсутствие работы и высокие цены.

Риелтор из Крыма рассказала изданию, что начала получать просьбы от россиян продать или сдать в аренду жилье, которое они купили в 2014 году. Сами они хотят вернуться в РФ.

- Прожили они здесь год-два, есть те, кто и пять лет, но пришли к выводу, что Крым - это не для них. Причины разные. От того, что климат не подошел, до «СВО», - рассказала она.

Она добавила, что в последние годы основной причиной отъезда стали военные действия на оккупированном полуострове. Людей раздражают военные базы, большое количество военных на улицах крымских городов, военная техника на дорогах и проверки.

Журналисты узнали, что есть и не военные причины, по которым россиянам не нравится жизнь в Крыму. Часто говорят, что там нет работы. Основное количество рабочих мест было сконцентрировано в туристической отрасли, но сейчас такой работы почти нет. Могут найти работу разве что мастера: сантехники, электрики, автомеханики, строители и тому подобное. Также можно работать в области образовании или медицине. Но при этом жители Крыма рассказали, что зарплаты там не соответствуют уровню цен.

Также в статье рассказывается, что раздражает россиян и отсутствие коммунальных благ. Это отключение света, отсутствие воды, проблемы с канализацией. Кроме того, им не нравится местный климат: постоянные высокие температуры летом, высокая влажность и морские штормы зимой. Некоторые из россиян, которые вернулись в Россию после кратковременной жизни в Крыму, рассказали изданию, что вспоминают тот период «с ужасом».

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