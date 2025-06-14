Во сколько сейчас обойдется участок недалеко от Минска? 1 14.06.2025, 17:54

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Стали известны итоги земельного аукциона.

Вчера состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Минском и Логойском районах. Какие наделы были предложены участникам аукциона и как прошли торги по лотам, посмотрел Realt.

Всего на аукцион было предложено 15 участков, из них 10 — в Минском районе и 5 — в Логойском районе.

В Минском районе земельные участки выставляли на аукцион Лошанский, Сеницкий, Хатежинский и Шершунский сельсоветы, а также город Заславль. Однако торгов по земельным наделам в Заславле не было. Лоты сняли с аукциона по причине смены кадастровой стоимости участков.

Наибольшее количество заявок — 17 — подали на лот № 4. Участок расположен в деревне Куты, 9Б, Лошанского сельсовета. Земельный надел насчитывает 10,5 сотки. Есть возможность подведения к дому электричества и воды.

Лот был оценен в 12 000 рублей. За него удалось выручить 80 730 рублей, или 26 950 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Три заявления поступило на участок в деревне Урожайная на ул. Центральной, 29Б, Сеницкого сельсовета. Площадь земельного надела составляет 11,78 сотки. Участок оснащен электричеством и газом и был выставлен на аукцион за 60 000 рублей. Его удалось реализовать за 96 631 рубль, или 32 259 долларов.

Три участка в деревнях Гаище, Дубенцы и Клюи предложил на аукцион Хатежинский сельсовет. Торги прошли по двум из них. Площадь участка № 21 в д. Гаище на ул. Заречной составляет 14,72 сотки. Имеется возможность подвести к будущему объекту строительства электричество. Купить лот пожелали 5 человек. Лот был оценен в 45 000 рублей. Его удалось продать за 116 718 рублей, или 38 964 доллара.

На участок № 5 в д. Дубенцы на ул. Центральной подали 5 заявок. Площадь надела составляет 14,49 сотки. Есть возможность подвести к нему электричество. Начальная цена на лот составила 25 000 рублей. На торгах участок реализован за 85 000 рублей, или 28 376 долларов.

На участок в д. Клюи поступила одна заявка. Лот продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%.

Два участка по 11 000 рублей предложил на аукцион Шершунский сельсовет. На них претендовали по 3 человека.

Самое большое количество заявок на участки в Логойском районе поступило на земельный надел, расположенный в деревне Мочаны на ул. Подгорной, 10, Беларучского сельсовета.

Участок насчитывает 12 соток, оснащен электричеством, газом и водой и был оценен в 20 000 рублей. Цена на него в ходе торгов поднялась до 134 550 рублей, или 44 917 долларов.

Двенадцать человек претендовали на участок № 9 в д. Лобунщина (РИЗ «Лобунщина») Острошицкого сельсовета. Земельный надел в 10 соток был оценен в 10 000 рублей. Он оснащен электричеством, газом и водой. Участок удалось продать за 74 002 рубля, или 24 704 доллара.

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